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"Залишиться одна Московська область": у мережі заговорили про розвал Росії

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В мережі почали обговорювати новину про повернення російського міста Івангорода і частини Псковської області до складу Естонії.

Про це у Twitter написав користувач Vitauskas, зазначивши, що Росія сама себе знову переграла.

"Путінські многоходовочки починають давати свої плоди. В Естонії заговорили про повернення шляхом референдуму Івангорода і частини Псковської обл., які входили до складу Естонської РСР. У Держдумі заяву назвали "провокаційним випадом". Адже це не "Кримнаш", — йдеться у повідомленні.

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У коментарях користувачі писали, що Росії пора повернути історичні землі їхнім справжнім власникам. Також користувачі відзначали велику різницю у рівні життя двох сусідніх, але іноземних міст — Івангорода та Нарви.

"Якщо всі народи це зроблять, залишиться одна Московська область", "В Кенігсберзі достатньо сказати, що є можливість увійти до складу Німеччини і заплатити всього по 5000 євро, то буде одне питання — в рублях приймаєте?", "В Івангороді 98% будуть за, достатньо лише подивитися на рівень життя та інфраструктуру Нарви та Івангорода","Частина Псковської області, частина Смоленської і Брянської повернуться на історичну батьківщину - до Білорусі. Ми ці землі під бурячки пустимо", "У вересні їздили в Нарву щеплення малюкам моїм робити. Так, в іншу країну за щепленнями: ху*ло заборонив цю вакцину в Росії. Так Івангород і Нарва тільки за відстанню близькі: різниця величезна, звичайно, не на користь Івангорода", "Жителі Івангорода радісно насторожилися", — писали у мережі.

"Залишиться одна Московська область": у мережі заговорили про розвал Росії

Скріншот

"Залишиться одна Московська область": у мережі заговорили про розвал Росії

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у боротьбі за Курили Японія раптово пішла на поступки Росії.

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Воронов Евгений
Воронов Евгений
В Эстонии кто то пёрнул твиттаре, на Обосревателе из этого делают МОЩНУЮ НОВОСТЬ ...
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Юг Руси
Юг Руси
Мечтать не вредно, вредно не мечтать! ))))))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Если капнуть всю территорию Педерации, возникает риторический вопрос, цапьё, а шо вы там про "искусственную" Украину п*здели? Даёшь рехверендум по Народным Сибирским( и не только) Республикам
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2 из 4 ответов | показать все
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Evlanov Sergey, Так значится когда Франция, Англия завоевывала...это нормально, а когда Россия, то уже как то по другому? Тут вопрос в другом...как Украина завоевывала свои нынешние земли?
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Иваненко Виталий, ключевое слово "завоевывала"! И не свистите о самой миролюбивой стране!
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