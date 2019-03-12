"Залишиться одна Московська область": у мережі заговорили про розвал Росії

В мережі почали обговорювати новину про повернення російського міста Івангорода і частини Псковської області до складу Естонії.

Про це у Twitter написав користувач Vitauskas, зазначивши, що Росія сама себе знову переграла.

"Путінські многоходовочки починають давати свої плоди. В Естонії заговорили про повернення шляхом референдуму Івангорода і частини Псковської обл., які входили до складу Естонської РСР. У Держдумі заяву назвали "провокаційним випадом". Адже це не "Кримнаш", — йдеться у повідомленні.

У коментарях користувачі писали, що Росії пора повернути історичні землі їхнім справжнім власникам. Також користувачі відзначали велику різницю у рівні життя двох сусідніх, але іноземних міст — Івангорода та Нарви.

"Якщо всі народи це зроблять, залишиться одна Московська область", "В Кенігсберзі достатньо сказати, що є можливість увійти до складу Німеччини і заплатити всього по 5000 євро, то буде одне питання — в рублях приймаєте?", "В Івангороді 98% будуть за, достатньо лише подивитися на рівень життя та інфраструктуру Нарви та Івангорода","Частина Псковської області, частина Смоленської і Брянської повернуться на історичну батьківщину - до Білорусі. Ми ці землі під бурячки пустимо", "У вересні їздили в Нарву щеплення малюкам моїм робити. Так, в іншу країну за щепленнями: ху*ло заборонив цю вакцину в Росії. Так Івангород і Нарва тільки за відстанню близькі: різниця величезна, звичайно, не на користь Івангорода", "Жителі Івангорода радісно насторожилися", — писали у мережі.

Скріншот

Скріншот

Путинсие многоходовочки начинают давать свои плоды. В Эстонии заговорили о возвращении путем референдума Ивангорода и части Псковской обл, которые входили в состав Эстонской ССР.

В Госдуме заявление назвали "провокационным выпадом". Это ведь не "Крымнаш"https://t.co/OWXGM7JRvZ pic.twitter.com/wZbSMIYaIM — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 11 березня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у боротьбі за Курили Японія раптово пішла на поступки Росії.

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