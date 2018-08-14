Залишилося троє дітей: в Україні померла відома волонтер

У вівторок, 14 серпня, в місті Дніпрі померла відомий волонтер і громадський діяч Анна Яценко.

"У нас велике горе: ще одна яскрава зірка закінчила свій земний шлях і пішла за обрій... Нашої Ані більше немає з нами. Моліться за упокій душі", - написала подруга активістки Марта Туманова на своїй сторінці у Facebook

Відомо, що Яценко, мати трьох дітей, важко хворіла - у неї діагностували рак крові. Друзі волонтера організували збір коштів для лікування. На початку серпня Яценко перенесла операцію, але це не допомогло.

facebook.com/marta.tumanova.9

Анна Яценко займалася збором коштів для лікування дітей, зокрема і з онкологічними захворюваннями, а також допомагала українським бійцям на Донбасі.

За попередньою інформацією, поховають Яценко в середу, 15 серпня, у місті Придніпровську.

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Харкові в реанімації помер відомий журналіст. Лікарі боролися за його життя два дні.