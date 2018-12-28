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"Залишилося два роки": мольфари передбачили закінчення війни Росії з Україною

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У 2019 році на Україну чекає перемир'я з Росією, а війна закінчиться вже у найближчі два роки.

Такий прогноз дають країні карпатські мольфари, передає ТСН. Калина з Верховини прочитала майбутнє України за картами і передбачила в наступному році певне затишшя на Донбасі.

Мольфарка Марія Данилюк, яка читає майбутнє по квасолі, розповідає, що воювати Україні з Росією залишилося близько двох років.

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"Україна була і буде. Війна закінчиться, ще трохи", — каже вона.

При цьому мольфарка передбачила, що Крим Україні не повернуть. Зі свого боку мольфарка Марія Ткачук також впевнена, що війна закінчиться вже за два роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше болгарська ясновидиця Ванга передбачала, що Росії у 2019 році загрожує падіння метеорита, яке може знищити міста і селища.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Перемирие в 2019, а к 2021 Украина окончательно разгромит Россию
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Davidenko Oleg
Davidenko Oleg
что то не слышно тех дебилов что кричали что военное положение что бы выборы перенести ,где спрятались эти дебилы? отзовитесь
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Davidenko Oleg, Дебил это ты.Ну не получилось,а цель была такая. .Депутаты и кандидаты не взбунтовались.Даж Волкеp cо своим обкомом в Вашингтоне возмутились.И может ты не в куpcе но ВП вводилось и для того чтоб успокоить бунтующих в ходе Собоpа.Чтоб повысить донный уpовень электоpата.Завали хлебало и иди спать ,петушило.
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Davidenko Oleg
Davidenko Oleg
кацапы безмозглые уже обсираются ,свои проблемы в стране уже порешали ?
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