"Залишилося два роки": мольфари передбачили закінчення війни Росії з Україною

У 2019 році на Україну чекає перемир'я з Росією, а війна закінчиться вже у найближчі два роки.

Такий прогноз дають країні карпатські мольфари, передає ТСН. Калина з Верховини прочитала майбутнє України за картами і передбачила в наступному році певне затишшя на Донбасі.

Мольфарка Марія Данилюк, яка читає майбутнє по квасолі, розповідає, що воювати Україні з Росією залишилося близько двох років.

"Україна була і буде. Війна закінчиться, ще трохи", — каже вона.

При цьому мольфарка передбачила, що Крим Україні не повернуть. Зі свого боку мольфарка Марія Ткачук також впевнена, що війна закінчиться вже за два роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше болгарська ясновидиця Ванга передбачала, що Росії у 2019 році загрожує падіння метеорита, яке може знищити міста і селища.