Залишилося 15 років: екологи попередили про катастрофу у Чорному морі

Перше в історії незалежної України екологічне дослідження показало, що Чорне море є однією з найзабрудненіших частин нашої планети.

Як сказано у матеріалі "Комсомольської правди", на міжнародний проект моніторингу EMBLAS Європейський Союз виділив 3 млн євро.

"Виявляється, Чорне море - одна з найзабрудненіших частин нашої планети. Ми проаналізували українське узбережжя, і це страшно. Там хімічне забруднення - ртуть", - розповів керівник проекту "Удосконалення екологічного моніторингу EMBLAS" Ярослав Слободник.

Зазначається, що у морі з усіх можливих понад 2,1 тис. відомих забруднювальних речовин у пробах було знайдено 145. Також у мешканцях моря виявлені токсичні речовини - ртуть і діоксини. У звіті зазначено, що всьому виною - потрапляння у воду нафтопродуктів від морського транспорту.

Серед інших отруйних речовин, присутність яких загрожує екології Чорного моря: пестициди, водовідштовхувальні речовини з одягу, фармацевтичні препарати (наприклад, парацетамол; аденоцін - проти аритмії, і телмісартан - проти гіпертонії).

"На узбережжі був виявлений мертвий дельфін. Підозрюю, що він помер, проковтнувши поліетиленовий пакет. У воді такий предмет легко можна прийняти за рибу", - розповів заввідділом якості водного середовища Одеської філії Інституту біології південних морів НАН України Сергій Дятлов.

За словами еколога, головною причиною забруднення Чорного моря є пластик, який не розщеплюється на безпечні для екології елементи.

"Частинки пластика, так званий мікропластик, часто заковтують риби. В результаті морські мешканці або гинуть від токсинів, що містяться у пластиці, або самі стають токсичними і небезпечними вже для людини", - пояснив Дятлов.

За його словами, механічне чищення моря тут не допоможе. Вирішити проблему може перехід від пластикових до паперових пакетів і організація роботи звалищ, вважає експерт.

"І якщо зараз залишити все як є і не вживати ніяких дій з порятунку моря, через 15-20 років вже на місці самого Чорного моря буквально виросте ще одне сміттєзвалище", - прогнозує Дятлов.

Міжнародні фахівці з програми EMBLAS тепер працюватимуть над варіантами очищення Чорного моря, і перше, що вони пропонують українцям - відмовитися від миючих засобів з фосфатами і заборонити продаж поліетиленових пакетів.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше екологи попередили, що підвищення глобальної температури навіть на 1,5 градуса Цельсія призведе до серйозних кліматичних змін, зникнення природних екосистем і вимирання багатьох видів.