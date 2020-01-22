Залишилися дружина і дві дочки: під Києвом попрощалися із загиблим солдатом ЗСУ. Фото і відео

У середу, 22 січня, в Білій Церкві Київської області попрощалися з учасником Операції об'єднаних сил Валерієм Закусилом.

Життя бійця ЗСУ обірвала куля російських окупантів 18 січня під час обстрілу в Попаснянському районі Луганської області. Про це повідомили в пресслужбі Білоцерківської міської ради (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Білій Церкві попрощалися з бійцем ЗСУ Скріншот із відео

Похорон військовослужбовця 72-ї окремої мехбригади ім. Чорних Запорожців організували на "Алеї слави" кладовища "Сухий Яр". У цей день у місті оголосили день жалоби. Попрощатися з бійцем прийшли десятки людей.

У Білій Церкві попрощалися з бійцем ЗСУ Скріншот із відео

У Білій Церкві попрощалися з бійцем ЗСУ Скріншот із відео

У Білій Церкві попрощалися з бійцем ЗСУ Скріншот із відео

У Білій Церкві попрощалися з бійцем ЗСУ Скріншот із відео

У Білій Церкві попрощалися з бійцем ЗСУ Скріншот із відео

У Білій Церкві попрощалися з бійцем ЗСУ Скріншот із відео

У Білій Церкві попрощалися з бійцем ЗСУ Скріншот із відео

У Білій Церкві попрощалися з бійцем ЗСУ Скріншот із відео

У Білій Церкві попрощалися з бійцем ЗСУ Скріншот із відео

У Білій Церкві попрощалися з бійцем ЗСУ Скріншот із відео

У Білій Церкві попрощалися з бійцем ЗСУ Скріншот із відео

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Донбасі від куль ворога загинули два воїни з 72 бригади Чорних Запорожців.

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