Залишилися без їжі через медреформу: лікарі Львівської лікарні звернулися з криком душі

Пацієнти Львівської обласної психіатричної лікарні з початком другого етапу медреформи залишилися без їжі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило керівництво лікарні. У Національній службі здоров'я України OBOZREVATEL пояснили, що з початком реформи таким лікарням НСЗУ оплачуватиме тільки медичну частину. А що стосується утримання пацієнтів і їхньої реабілітації – це лягає на плечі місцевої влади.

"З 1 квітня Львівська обласна психіатрична лікарня не має достатньо грошей на харчування та утримання пацієнтів, більша частина яких через медичні або соціальні приписи не можуть повернутися додому", – йдеться в повідомленні лікарні.

Як розповідають у самій лікарні, вони отримали вдвічі менше фінансування, ніж це було до реформи. "Цих грошей не вистачить навіть на зарплати, про ліки та засоби гігієни і мови немає", – розповіла OBOZREVATEL одна з працівниць обласної лікарні.

Медики просять небайдужих допомогти хворим продуктами, коштами для прання, а також переказати гроші на рахунок благодійного фонду "Крила надії".

Небайдужі люди вже привозять у лікарню продукти Facebook Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня

Facebook Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня

Небайдужі люди вже привозять у лікарню продукти, щоб пацієнти не залишилися голодними через медичну реформу.

Крім цього, в лікарні кажуть, що через нововведення не фінансуватиметься програма психосоціальної реабілітації хворих. Неможливо буде надавати психіатричну допомогу тим, хто через здоров'я або обставини вже не може повернутися додому або не може жити самостійно.

Фактично йдеться про людей, які роками живуть у лікарні, бо втратили житло або від них відмовилися родичі.

Про людей, які не можуть повернутися додому, забули

Однак в НСЗУ OBOZREVATEL відповіли, що з 1 квітня вони мають право оплачувати тільки лікування пацієнтів. А ось про їхню подальшу долю, реабілітацію повинні дбати місцеві соціальні служби.

"В Україні, як і в усьому світі, психіатрія перебуває на стику медичних і соціальних послуг. НСЗУ перераховує гроші, щоб надавати медичну допомогу. А якщо людина потребує місця проживання, у неї зруйновані соціальні зв'язки і їй нема куди повернутися, тоді повинні підключатися місцеві соціальні служби" , – пояснили нам в НСЗУ.

Тепер за новими правилами, коли у психічнохворої людини зняли гостру фазу в лікарні, їй прописують лікування і відправляють під нагляд сімейного лікаря або психіатра за місцем проживання.

Про людей, які не можуть повернутися додому, забули

Якщо ж людині нема куди йти, в такому разі місцеві соціальні служби мають влаштувати її, наприклад, в інтернат.

У НСЗУ вважають, що у нас, у порівнянні з Європою, надто завищений термін перебування хворого у госпіталі.

Однак слід зазначити, що інтернати для таких хворих на місцях залишають бажати кращого. У місцевої влади зазвичай немає грошей на них, там жахливі умови і погане ставлення персоналу.