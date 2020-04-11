Головна Новини
12 квітня • оновлено в 01:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Залишилися без їжі через медреформу: лікарі Львівської лікарні звернулися з криком душі

14.3т
Читати матеріал російською

Пацієнти Львівської обласної психіатричної лікарні з початком другого етапу медреформи залишилися без їжі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило керівництво лікарні. У Національній службі здоров'я України OBOZREVATEL пояснили, що з початком реформи таким лікарням НСЗУ оплачуватиме тільки медичну частину. А що стосується утримання пацієнтів і їхньої реабілітації – це лягає на плечі місцевої влади.

"З 1 квітня Львівська обласна психіатрична лікарня не має достатньо грошей на харчування та утримання пацієнтів, більша частина яких через медичні або соціальні приписи не можуть повернутися додому", – йдеться в повідомленні лікарні.

Як розповідають у самій лікарні, вони отримали вдвічі менше фінансування, ніж це було до реформи. "Цих грошей не вистачить навіть на зарплати, про ліки та засоби гігієни і мови немає", – розповіла OBOZREVATEL одна з працівниць обласної лікарні.

Медики просять небайдужих допомогти хворим продуктами, коштами для прання, а також переказати гроші на рахунок благодійного фонду "Крила надії".

Небайдужі люди вже привозять у лікарню продукти

Небайдужі люди вже привозять у лікарню продукти

Facebook Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня

Залишилися без їжі через медреформу: лікарі Львівської лікарні звернулися з криком душі

Facebook Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня

Небайдужі люди вже привозять у лікарню продукти, щоб пацієнти не залишилися голодними через медичну реформу.

Крім цього, в лікарні кажуть, що через нововведення не фінансуватиметься програма психосоціальної реабілітації хворих. Неможливо буде надавати психіатричну допомогу тим, хто через здоров'я або обставини вже не може повернутися додому або не може жити самостійно.

Фактично йдеться про людей, які роками живуть у лікарні, бо втратили житло або від них відмовилися родичі.

Про людей, які не можуть повернутися додому, забули

Про людей, які не можуть повернутися додому, забули

Однак в НСЗУ OBOZREVATEL відповіли, що з 1 квітня вони мають право оплачувати тільки лікування пацієнтів. А ось про їхню подальшу долю, реабілітацію повинні дбати місцеві соціальні служби.

"В Україні, як і в усьому світі, психіатрія перебуває на стику медичних і соціальних послуг. НСЗУ перераховує гроші, щоб надавати медичну допомогу. А якщо людина потребує місця проживання, у неї зруйновані соціальні зв'язки і їй нема куди повернутися, тоді повинні підключатися місцеві соціальні служби" , – пояснили нам в НСЗУ.

Тепер за новими правилами, коли у психічнохворої людини зняли гостру фазу в лікарні, їй прописують лікування і відправляють під нагляд сімейного лікаря або психіатра за місцем проживання.

Про людей, які не можуть повернутися додому, забули

Про людей, які не можуть повернутися додому, забули

Якщо ж людині нема куди йти, в такому разі місцеві соціальні служби мають влаштувати її, наприклад, в інтернат.

У НСЗУ вважають, що у нас, у порівнянні з Європою, надто завищений термін перебування хворого у госпіталі.

Однак слід зазначити, що інтернати для таких хворих на місцях залишають бажати кращого. У місцевої влади зазвичай немає грошей на них, там жахливі умови і погане ставлення персоналу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "медична реформа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
медична реформа
Місце
Україна
Тег
медреформа
Поділитися у Facebook
23
Коментарі
59
9
Смішно
3
Цікаво
45
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Julius Evola
Julius Evola
Где любители шествий фекальных?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
3aшибись. Чyбaтые, соберите ещё одну пeтицию, чтоб вернуть Cyпрун в министры здравоохранения. Заодно и Яйценюха кем-нибудь отвечающим за погpaничную стену. Прошло пять лет, ее ремонтировать пора...
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
К. Сергей
К. Сергей
Лазарев Ярослав, иди пасись печенег
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Перепил Недо
Перепил Недо
Зеленського разом з посіпаками на місяць карантину на Кульпаркові. Може тоді і хворим їжа перепаде.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Перепил Недо, чувак, у вас в Западенской части Цэевропы все такие: в большей или меньшей мере "хворые". Помнится активисты майдана разрушили государственные институты, чтоб по безвизу харчеваться в Европе.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

  • У світі захворіли 1,7 мільйона осіб, загинули – понад 103 тисячі

  • Є головний маркер: інфекціоніст сказав, коли епідемія COVID-19 піде на спад

  • Європа може закрити кордони до вересня через пандемію коронавірусу

  • Біолог заявив, що вакцина від коронавірусу може бути небезпечна для людей похилого віку

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги