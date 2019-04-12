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Залишилася старенька мати і внуки: на Вінничині попрощалися із загиблим героєм

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У селі Огіївка на Вінничині попрощалися із захисником України Юрієм Фармагеєм, який був убитий 5 квітня снайпером ворога в зоні проведення ООС на Донбасі.

Його призвали на службу в порядку мобілізації в 2015 році, а в 2018 чоловік підписав контракт із ЗСУ, повідомляє місцеве видання "Vinbazar".

Поховали бійця з військовими почестями під гімн України. Провести його в останню путь зібралися жителі села і бойові товариші.

Новини
Під Києвом попрощалися із загиблим на Донбасі воїном ЗСУ

На Вінничині попрощалися із загиблим героєм

На Вінничині попрощалися із загиблим героєм

vinbazar.com

Народився захисник 6 травня 1972 року в селі Огіївка Гайсинського району Вінницької області. У чоловіка залишилися старенька мати, дружина, дочка, син (служить у морській піхоті) і двоє онуків.

Залишилася старенька мати і внуки: на Вінничині попрощалися із загиблим героєм

vinbazar.com

Залишилася старенька мати і внуки: на Вінничині попрощалися із загиблим героєм

vinbazar.com

Залишилася старенька мати і внуки: на Вінничині попрощалися із загиблим героєм

vinbazar.com

Залишилася старенька мати і внуки: на Вінничині попрощалися із загиблим героєм

vinbazar.com

Залишилася старенька мати і внуки: на Вінничині попрощалися із загиблим героєм

vinbazar.com

Залишилася старенька мати і внуки: на Вінничині попрощалися із загиблим героєм

vinbazar.com

Залишилася старенька мати і внуки: на Вінничині попрощалися із загиблим героєм

vinbazar.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня, Харків провів в останню путь загиблу на Донбасі жінку-добровольця, відомого волонтера Яну Червону ("Відьму").

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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