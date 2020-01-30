Заліпить мокрим снігом: синоптики дали невтішний прогноз щодо України

В Україні в середу, 30 січня погода буде дощовою і похмурою, але відносно теплою.

Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, протягом найближчих двох днів очікується ускладнення погодних умов по всій території країни.

На сході можливий невеликий сніг. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +1 до +5 градусів. У південних областях сухо, без опадів. Вночі від 0 до +3 градусів, вдень потеплішає до +5 +8 градусів.

Мокрий сніг в Україні Ілюстрація

На півночі країни – сильний мокрий сніг. Синоптики попереджають про погіршення ситуації на дорогах. Вночі від 0 до +2 градусів. Днем до +4 градусів. У західних і центральних областях йтиме невеликий мокрий сніг. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +2 до +4 градусів.

У Києві 30 січня пройде мокрий сніг. Вночі від -1 до +1 градуса. Вдень повітря прогріється до +1 +3 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами екологів, зима без снігу в Україні може не тільки привести до скорочення врожаю, але і вдарити по всьому харчовому ланцюжку, адже в природі все взаємопов'язано.

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