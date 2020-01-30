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30 січня • оновлено в 07:08
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Заліпить мокрим снігом: синоптики дали невтішний прогноз щодо України

3.4т
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В Україні в середу, 30 січня погода буде дощовою і похмурою, але відносно теплою.

Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, протягом найближчих двох днів очікується ускладнення погодних умов по всій території країни.

На сході можливий невеликий сніг. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +1 до +5 градусів. У південних областях сухо, без опадів. Вночі від 0 до +3 градусів, вдень потеплішає до +5 +8 градусів.

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Мокрий сніг в Україні

Мокрий сніг в Україні

Ілюстрація

На півночі країни – сильний мокрий сніг. Синоптики попереджають про погіршення ситуації на дорогах. Вночі від 0 до +2 градусів. Днем до +4 градусів. У західних і центральних областях йтиме невеликий мокрий сніг. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +2 до +4 градусів.

У Києві 30 січня пройде мокрий сніг. Вночі від -1 до +1 градуса. Вдень повітря прогріється до +1 +3 градусів.

Заліпить мокрим снігом: синоптики дали невтішний прогноз щодо України

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами екологів, зима без снігу в Україні може не тільки привести до скорочення врожаю, але і вдарити по всьому харчовому ланцюжку, адже в природі все взаємопов'язано.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Ай да Виктория, среда уже была, а 30е - это четверг. Прикольная ваша работа... Посмотрел за окно и написал что увидел. Вот по тому вас журналюг и не терплю. Паршивие вы людишки, безразлично с какой страны, сами люди подлые.
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