Залило і засипало градом: Прикарпаття пішло під воду через негоду. Фото та відео наслідків

В Івано-Франківській області після сильної зливи у понеділок, 20 травня, частина населених пунктів опинилися під водою. 35 людей врятували з підтоплених приміщень, влада евакуює людей і скасовує заняття у школах.

Як повідомляє прес-служба ДержНС, найбільше постраждали Богородчанський, Долинський, Калуський і Надвірнянський райони. Наслідки стихії показали користувачі мережі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у селі Гвізд Надвірнянського району підтоплено близько 500 домогосподарств. Згідно з інформацією управління цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, врятовані 20 осіб (перенесені з підтопленого житлового будинку в безпечне місце), надано допомогу з витягування легкового автомобіля на проїзну частину дороги, якого знесло водяним потоком у річку Луковиця.

Село Гвізд Надвірнянського району

Село Гвізд Надвірнянського району

На деяких вулицях міста Калуш рівень води досягав вище колін,автомобілі були змушені проїздити дорогами, затопленими до коліс. "Вода ллється рікою, дороги абсолютно не видно!" — пише місцева Facebook-спільнота "Калуський формат".

Калуш Соцмережі

Калуш Соцмережі

Калуш Соцмережі

Калуш Соцмережі

Підтопило також село Добровляни (Калуський район), де, крім зливи, пройшов великий град. "Попливли", — написав один із місцевих жителів.

Наслідки негоди у Добровлянах Facebook Геник Лучак

Наслідки негоди у Добровлянах Facebook Геник Лучак

Наслідки негоди у Добровлянах Facebook Геник Лучак

Наслідки негоди у Добровлянах Facebook Геник Лучак

Наслідки негоди у Добровлянах Facebook Геник Лучак

Наслідки негоди у Добровлянах Facebook Геник Лучак

Наслідки негоди у Добровлянах Facebook Геник Лучак

Наслідки негоди у Добровлянах Facebook Геник Лучак

У селі Бережниця під Калушем вода розмила одну з доріг:

Негода також лютувала в населених пунктах Саджава, де вийшла з берегів річка, Бабче (також річка піднялася на 4 метри), Бистриця та інших.

Підтопило і Тисменицький район Івано-Франківської області. Фотографіями з OBOZREVATEL поділився житель села Стриганці.

Село Стриганці Тисменицького району пішло під воду

Село Стриганці Тисменицького району пішло під воду

Село Стриганці Тисменицького району пішло під воду

Село Стриганці Тисменицького району пішло під воду

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні у селі Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області випав великий град.

16 травня на території Івано-Франківської області стічними водами затопило дві адмінбудівлі, приблизно 330 житлових будинків із домогосподарствами і п'ять ділянок автомобільних доріг.

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