Залікують до смерті? Блогер розповів про можливі експерименти над терористами "ДНР"

П'ятеро молодих інтернів, яких Росія 17 серпня прислала в "ДНР" лікувати бойовиків, що страждають на психічні розлади, швидше за все "проводитимуть над ними експерименти".

Таке припущення в блозі на OBOZREVATEL висловив донецький блогер Денис Черкасов. На його думку, через недосвідченість російських медиків, виросте смертність серед найманців, тим більше, що "під час війни списати їх не складе проблеми".

Найманці "ДНР" Політека

"Через зловживання бадяжного алкоголю і нервові зриви серед терористів поширені інсульти, епілепсія, абсцеси, захворювання шкіри. На прохання Пушиліна (очільник "ДНР" Денис Пушилін. - ред) російські смотрящі прислали в Дебальцеве п'ятьох інтернів. Навряд чи вони зможуть добре лікувати, швидше за все, приїхали для проходження медичної практики на людях. Під час війни списати найманців взагалі не складе проблеми. "ДНР" все "найкраще", – іронічно підкреслив блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у тимчасово окупованій терористами "ДНР" Макіївці відкрили пам'ятник "жертвам збройної агресії України 2014 року".

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