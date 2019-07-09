"Залежить від пріоритетів": Порошенко жорстко висловився щодо скасування параду на День Незалежності

Рішення проводити військовий парад на День Незалежності України чи ні – це право президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил, яке залежить від його пріоритетів.

Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, коментуючи в студії Прямого каналу інформацію про скасування параду президентом Володимиром Зеленським на користь виплати премій особовому складу ЗСУ (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Він зазначив, що під час параду народ може побачити прогрес ЗСУ, який був досягнутий за рік.

Петро Порошенко в телеефірі Прямого Скрін відео

"Військовий парад – це не тільки час і подія, коли армія звітує перед народом про дистанції, яку вона пройшла за рік з попереднього параду. Але це і подія, коли народ має можливість віддати данину і мирно володіти своїм армії. Сьогодні армія і воїни є найбільш шанованою і солідної інститутом, який користується найбільшою довірою народу України. Я думаю, що позбавляти людей цього було б не дуже далекоглядно", – зазначив Порошенко.

"Але президент Зеленський як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України має повне право ухвалювати рішення – проводити парад чи ні. Це залежить від пріоритетів пана Зеленського", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

За словами Порошенка, за час його президентства "крім мови, крім віри, крім децентралізації в пріоритеті була армія". До того ж, проведення параду коштувало набагато менше грошей, тому що найбільш затратні заходи були скасовані.

"Я навмисно всі дорогі задоволення скасував. Зокрема повітряний парад, де потрібна була велика кількість авіаційного пального. Форму, яку видавали на парад – видавали все одно, це передбачено в умовах забезпечення", – повідомив Порошенко.

Незважаючи на це, лідер "ЄС" привітав ідею виплат грошових премій військовим, разом з тим зазначивши, що вони отримували їх до Дня Незалежності і раніше.

(Відео дивитися з 24 хвилини)

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками саміту Україна-ЄС, який відбувся 8 липня в Києві, Порошенко зазначив відсутність в підсумковому документі ключових позицій розвитку подальшої співпраці України з європейськими партнерами.

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