Закрутить заметіль: рятувальники попередили про сніжну бурю в Україні

У Карпатському регіоні 23 і 24 грудня (понеділок і вівторок) очікується різке погіршення погодних умов.

Як повідомила пресслужба ДСНС, на початку нового тижня в західних областях пройдуть значні дощі. У Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, а на високогір'ї 25-28 м/с.

"23-24 грудня в Карпатах істотне ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення і місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону", – сказано в повідомленні.

Укргідрометцентр

Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, в найближчі дні в Україні буде тепла погода, але з опадами. Похолодання прийде лише ближче до Нового року – в 27-28 числах.

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