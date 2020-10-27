Закриття шкіл не допоможе зупинити коронавірус – ВООЗ

Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з поширенням коронавірусу.

Навчальні заклади повинні працювати, заявив регіональний директор європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге в Twitter.

У ситуації, коли заняття в школах проводять дистанційно, під найбільшим впливом опиняються діти, які перебувають у важкій життєвій ситуації, наголосив він.

Переводити шкільне навчання онлайн необов’язково Telegram Hans Kluge

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що учнів шкіл Київської області, розташованих у "червоних" карантинних зонах із коронавірусу, після завершення осінніх канікул переведуть на дистанційну форму навчання.

В Івано-Франківську, який увійшов до "червоної" зони карантину, у медичних закладах заповнені всі ліжка для лікування хворих на коронавірус. Усього в лікарнях міста перебувають 399 осіб із підозрою або підтвердженим захворюванням.