Закриття шкіл не допоможе зупинити коронавірус – ВООЗ

Obozrevatel Суспільство 14:06, 27.10.2020 Оновлено: 14:15, 27.10.2020

Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з поширенням коронавірусу.

Навчальні заклади повинні працювати, заявив регіональний директор європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге в Twitter.

У ситуації, коли заняття в школах проводять дистанційно, під найбільшим впливом опиняються діти, які перебувають у важкій життєвій ситуації, наголосив він.

Переводити шкільне навчання онлайн необов’язково
Telegram Hans Kluge

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що учнів шкіл Київської області, розташованих у "червоних" карантинних зонах із коронавірусу, після завершення осінніх канікул переведуть на дистанційну форму навчання.

В Івано-Франківську, який увійшов до "червоної" зони карантину, у медичних закладах заповнені всі ліжка для лікування хворих на коронавірус. Усього в лікарнях міста перебувають 399 осіб із підозрою або підтвердженим захворюванням.

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