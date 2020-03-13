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Yuliya Shyrylo

Зараз знаходжуся в Італії. З 24 лютого сидимо з дитиною вдома, садочки, школи і університети закрили до 16 березня, тепер до 3 квітня. На жаль, як і в Україні, батьки на роботі, а діти хто де. Коли вже почалося масове зараження коронавірусом, уряд вирішив оголосити пандемію, і з 00:00 сьогоднішнього дня, закрито все в Італії. Лишаються відкритими аптеки і супермаркети. Не можна виходити з дому без потреби. Якщо на роботу чи за їжею, необхідно мати з собою сертифікат, в якому зазначено куди і чому йдеш. Якщо не буде сертифікату, або надана інформація неправдива - штраф і відкриття карної справи, доходить до ув’язнення до 3-х місяців. Закрили все, щоб зменшити або звести зараження на 0. Звичайно, є такі, яким пофіг і вони досі стверджують, що це звичайна застуда.

Найбільший перенощик вірусу – діти! У них, зазвичай, немає ускладнень, проходить як звичайна застуда. Але тут прийдуть в гості бабусі і дідусі, і все, гаплик їм.

До чого я веду? До того, що закриття навчальних закладів, магазинів, барів, ресторанів і розважальних комплексів - це добре! Так має бути!

Не існує ліків від коронавірусу. Лише апарати штучної вентиляції легенів можуть допомогти! Сидіть вдома!

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