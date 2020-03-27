Коронавірус в Україні не зупинять закриті кордони: інфекціоністка назвала помилку

Повна заборона на пасажирські перевезення в Україні, включно з авіаційним та залізничним сполученням, вже не допоможе зупинити пандемію коронавірусу.

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Такі обмеження могли б стримати спалах зараження на початку березня, а зараз це вже неефективно, сказала в коментарі OBOZREVATEL інфекціоністка Анна Григорчик.

"Я як інфекціоністка не зовсім розумію ті заходи, які вводить наша влада. Так, вони хочуть, як краще, але ці ініціативи недієві. Існує так звана тріада Громашевського, яка визначає три ланки епідеміологічного процесу: джерело захворювання, організм, який його передає (переносник), і організм, який його сприймає", – підкреслила вона.

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За її словами, якщо якусь із цих ланок перервати, то спалаху епідемії не буде.

"А що відбувається в нас? Джерело захворювання, замість того, щоб його ізолювати на два інкубаційні періоди (тобто щонайменше на 14 днів, а краще на 28 днів), просто відпускають в народ. Йому кажуть сидіти в квартирі, де є сім'я. А сім'я водночас виходить на вулицю та контактує з іншими людьми, і далі розносить інфекцію. Адже можна було ізолювати приїжджих у стаціонарах, санаторіях із охороною, на базах відпочинку або навіть наметних містечках", – повідомила інфекціоністка.

Отже, на першу ланку не вплинули взагалі: "Друга ланка – вірус, ми б могли на нього подіяти, масово роздаючи тест-системи для виявлення вірусу, а всіх заражених – вилучити й пролікувати. Але й цього в нас не робиться, оскільки немає достатньо тест-систем і препаратів для лікування", – зазначила Григорчик.

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Зараз же в Україні чиниться вплив тільки на третю ланку епідпроцесу – методом введення карантину та проханням від влади самоізолюватися, щоб на людей не впливали перші два ланки.

"Повністю ізолюватися неможливо, тому що продукти закінчуються, потрібно вийти в магазин. Старим вийти за тією ж пенсією, а навіть якщо їм її приносять додому, це робить не робот, а людина. І на третю ланку ми діємо не так", – пояснює інфекціоністка.

З огляду на те, що в Україні вже давно втратили можливість вплинути на першу ланку, зараз закривати кордони не має сенсу, оскільки недуга поширюється вже всередині країни.

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"Це могло б допомогти ще місяць тому, коли лишень з'явилися найперші випадки. Місяць тому потрібно було закривати всі пасажирські перевезення, включно з легковими авто й пішохідним перетином кордону, це б спокійно могло врятувати всю країну. А зараз цей захід навіть не потрібний", – заявила Григорчик.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин на 30 днів через швидке поширення коронавірусу в країні. Попередній термін його закінчення – 24 квітня. Також по всій території країни оголосили режим надзвичайної ситуації.

Крім цього, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні з 27 березня збираються припинити будь-які пасажирські перевезення через кордони в зв'язку з пандемією коронавірусу.

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