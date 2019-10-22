Закрито пологові будинки та лікарні: в Лисичанську оголосили надзвичайний стан

У Лисичанську оголошено надзвичайний стан регіонального рівня через відсутність водопостачання.

Як йдеться на сайті міськради, таке рішення прийняла міська комісія техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Понад 100 тисяч жителів Лисичанська та прилеглих населених пунктів п'яту добу залишаються без водопостачання. Місцевий водоканал заборгував 168 мільйонів гривень за електроенергію компанії "Луганське енергетичне об'єднання" (ЛЕО). Головний інженер "Лісічанскводоканал" Віктор Францов зазначив, що платити гроші "ЛЕО" у комунального підприємства немає можливості.

У Лисичанську оголосили надзвичайний стан через відсутність води

У зв'язку з надзвичайним станом в лікарнях Лисичанська призупинено планове лікування пацієнтів, також призупинено роботу пологового будинку - пологи прийматимуть в Сєвєродонецьку. Також було змінено графік шкільних канікул: вони почнуться вже в середу і триватимуть до вівторка, 29 жовтня.

Нагадаємо, 18 жовтня були відключені від електропостачання три насосні станції Лисичанскводоканал. В результаті чого без централізованого водопостачання залишилися центральна, південна частини Лисичанська, міста Привілля і Новодружеськ – усього близько 80 тисяч жителів.

Як писав OBOZREVATEL, у серпні в Луганській області відразу три міста залишилися без водопостачання. Місцевий водоканал знеструмили через борги по електроенергії. У ГСЧС повідомили, що без води залишилися жителі міст Новодружеськ, Привілля і частково Лисичанськ (всього близько 80 тис. абонентів).

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