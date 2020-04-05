"Закрити, заборонити, штрафувати!" Ар'єв розкритикував посилення карантину в Україні

Посилення карантину із численними заборонами і великими штрафами в Україні – це найгірша реакція влади, яка могла статися в країні в період епідемії коронавірусу.

Про це написав народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляє прес-служба партії. За його словами, влада начебто рівнялалсь на західні стандарти, однак штрафи на Заході – це вже крайня стадія.

"Замість того, щоб закривати парки та обмежувати прогулянки, які зміцнюють імунітет, спортивні та дитячі майданчики можна було б огородити поліцейськими стрічками. Закрити, заборонити, штрафувати – цей совок глибоко сидить в головах влади, незалежно від її прогресивності та новизни. Ще й посилаються на західні стандарти. Але, на відміну від цивілізованих країн, у нас з легкістю минають етап створення умов. Штраф – крайня стадія. Там спершу роблять все, щоб його уникнути", – зазначив депутат.

Володимир Ар’єв

Окрім цього Ар’єв розкритикував владу за рішення штрафувати за вихід здому без маски.

"А де її взяти? Написи на аптеках "Вхід без маски заборонено" і "Масок нєт" стали прикладом безвиході. При цьому в Києві вирішили, що стрічки дорого, а маски клопотно, тому ухвалили поставити камери вимірювання температури і розпізнавання обличь. Ага, особливо тих, що в масках! Ще трохи і люди розлютяться настільки, що ломбарди, куди влада після заборони на роботу пропонує людям нести з дому останні цінності, доведеться знову закривати і ставити посилену охорону", – додав він.

Нинішню ситуацію в Україні під час епідемії Ар’єв назвав "авторитарним ідіотизмом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента України розробили кілька сценаріїв, за якими можуть посилювати карантинні заходи залежно від ситуації з поширенням коронавірусу COVID-19.

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