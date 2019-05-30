"Закрий плюгаву морду!" Герой України виплеснув воду на блогера в прямому ефірі

Герой України Степан Хмара і блогер Андрій Полтава поскандалили в прямому ефірі через добровольців на Донбасі, яким не дали українське громадянство.
Суперечка між учасниками відбулася під час програми "Гра Z вогнем" на телеканалі ZIK, у результаті якої Хмара виплеснув у блогера склянку води (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).
Так, Полтава зазначив, що п'ятий президент України Петро Порошенко не зміг надати громадянство росіянам, білорусам, які брали участь у бойових діях, тому що вони не пройшли всі необхідні процедури в Міграційній службі України.
Скріншот відео
"Якби був відповідний закон, Порошенко спокійно б надав усім українські паспорти", – сказав він.
На що Хмара зазначив, що президент має право у виняткових випадках і за певні заслуги самостійно надавати українське громадянство.
"Але вони вимагали від людини отримати довідку від нашого ворога, з країни, яка воює проти України!" – обурився він.
А також обізвав Полтаву "плюгавим порохоботом". "Закрий свою плюгаву морду!" – висловився Хмара.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп Ігор Мосійчук у прямому ефірі поскандалив із глядачами, його запідозрили в нетверезому стані.
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