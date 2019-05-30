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"Закрий плюгаву морду!" Герой України виплеснув воду на блогера в прямому ефірі

5.7тЧитати матеріал російською

Герой України Степан Хмара і блогер Андрій Полтава поскандалили в прямому ефірі через добровольців на Донбасі, яким не дали українське громадянство.

Суперечка між учасниками відбулася під час програми "Гра Z вогнем" на телеканалі ZIK, у результаті якої Хмара виплеснув у блогера склянку води (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

Так, Полтава зазначив, що п'ятий президент України Петро Порошенко не зміг надати громадянство росіянам, білорусам, які брали участь у бойових діях, тому що вони не пройшли всі необхідні процедури в Міграційній службі України.

"Закрий плюгаву морду!" Герой України виплеснув воду на блогера в прямому ефірі

Скріншот відео

"Якби був відповідний закон, Порошенко спокійно б надав усім українські паспорти", – сказав він.

На що Хмара зазначив, що президент має право у виняткових випадках і за певні заслуги самостійно надавати українське громадянство.

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"Але вони вимагали від людини отримати довідку від нашого ворога, з країни, яка воює проти України!" – обурився він.

А також обізвав Полтаву "плюгавим порохоботом". "Закрий свою плюгаву морду!" – висловився Хмара.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп Ігор Мосійчук у прямому ефірі поскандалив із глядачами, його запідозрили в нетверезому стані.

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Особа
Степан Хмара
Місце
Україна
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Тарас Бор
Тарас Бор
А что,разве не прав Степан Хмара?Я не в смысле оскорблений и плесканий воды в фэйс оппонента.Президент можен своим указом предоставлять украинское гражданство за особые заслуги.А что,защита с оружием в руках государства Украина не есть особая заслуга????!!!!!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Бу-га-га!
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