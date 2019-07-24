Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Закопують у землю": донецький блогер розповів про несподіваний нюанс життя у "ДНР"

15.2т Читати матеріал російською

Під час перетину контрольно-пропускних пунктів, встановлених на лінії розмежування України і "ДНР", донеччани закопують у землю особисті документи або номерні знаки автомобілів, видані в "республіці".

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, люди часто гублять свою схованку і платять штраф за втрату документів.

Документи в

Документи в "ДНР"

Документи в

Документи в "ДНР"

"Перед пунктом пропуску в бік України потрібно ховати будь-які документи, пов'язані з "ДНР". А на зворотньому шляху постаратися їх знайти на тому ж місці, забрати і в'їхати назад вже як "громадянин республіки". І немає ніякої гарантії, що їх не знайде якийсь "добрий чоловік" і не зажадає винагороду, або ж можна забути, де саме заховані документи. Штраф за втрату теж чималий – 1000 рублів", – повідомив блогер.

Новини
Путін дав відмашку? "Л/ДНР" повністю припинили обстріл Донбасу

За його словами, те саме стосується номерних знаків і технічного паспорту на автомобіль. Перед в'їздом на територію України люди змінюють свої "деенерівські" номери на українські й навпаки – під час в'їзду в "ДНР" – на місцеві.

"Пересування в Донецьку здійснюється винятково за документами місцевої реєстрації, інакше штраф або віджимання транспортного засобу на "благо Батьківщини". Без цих триколірних папірців у "ДНР" ніяк. Залишається тільки побажати процвітання "молодій незалежній республіці" і пожаліти українців, які вимушено живуть у цьому дурдомі вже шостий рік", – підсумував Баринов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі сплив список кураторів терористів "Л/ДНР". Вони керують складом з'єднань і військових частин Південного військового округу РФ і курують матеріально-технічне забезпечення бойовиків.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Макс Баринов
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Донбас Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
34
Смішно
5
Цікаво
3
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Коваленко Николай
Коваленко Николай
Жить захочешь и не так разкорячишся)))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel