"Закопують у землю": донецький блогер розповів про несподіваний нюанс життя у "ДНР"

Під час перетину контрольно-пропускних пунктів, встановлених на лінії розмежування України і "ДНР", донеччани закопують у землю особисті документи або номерні знаки автомобілів, видані в "республіці".

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, люди часто гублять свою схованку і платять штраф за втрату документів.

Документи в "ДНР"

Документи в "ДНР"

"Перед пунктом пропуску в бік України потрібно ховати будь-які документи, пов'язані з "ДНР". А на зворотньому шляху постаратися їх знайти на тому ж місці, забрати і в'їхати назад вже як "громадянин республіки". І немає ніякої гарантії, що їх не знайде якийсь "добрий чоловік" і не зажадає винагороду, або ж можна забути, де саме заховані документи. Штраф за втрату теж чималий – 1000 рублів", – повідомив блогер.

За його словами, те саме стосується номерних знаків і технічного паспорту на автомобіль. Перед в'їздом на територію України люди змінюють свої "деенерівські" номери на українські й навпаки – під час в'їзду в "ДНР" – на місцеві.

"Пересування в Донецьку здійснюється винятково за документами місцевої реєстрації, інакше штраф або віджимання транспортного засобу на "благо Батьківщини". Без цих триколірних папірців у "ДНР" ніяк. Залишається тільки побажати процвітання "молодій незалежній республіці" і пожаліти українців, які вимушено живуть у цьому дурдомі вже шостий рік", – підсумував Баринов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі сплив список кураторів терористів "Л/ДНР". Вони керують складом з'єднань і військових частин Південного військового округу РФ і курують матеріально-технічне забезпечення бойовиків.

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