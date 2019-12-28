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28 грудня • оновлено в 11:41
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"Закопати Чорне море навколо Криму!" Цимбалюк потролив окупантів на шоу Соколової

2.7т
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Український журналіст Роман Цимбалюк влаштував яскравий тролінг російським окупантам в ефірі у телеведучої Яніни Соколової.

Він став онлайн-гостем її шоу "Вечір з Яніною Соколовою", де дотепно розвінчав найбезглуздіші фейки росіян про українців (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Нещодавно Путін дійшов висновку, що нас придумали поляки. І це при тому, що по телевізору говорили, що нас усіх створили, цю українську ідею, в австрійському генеральному штабі. До речі, тут прикро, бо логічно, щоб це був Пентагон", – пожартував Цимбалюк із кремлівської антиукраїнської пропаганди.

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"Але хай там як, ми свою історію знаємо, і ніхто не сумнівається, що ми – нащадки великих укрів. І ми викопали Чорне море. А якщо нас надалі зачіпатимуть, ми це море закопаємо навколо Криму. І тоді питання з "рідною гаванню" розглядатиметься вже зовсім в іншій площині", – продовжив тролити загарбників журналіст.

Крім того, він висловив упевненість в тому, що Україна обов'язково поверне собі окуповані Росією Крим і Донбас і повністю викорінить там відгомін "русского міра".

Роман Цимбалюк та Яніна Соколова

Роман Цимбалюк та Яніна Соколова

Скріншот відео

"Україна – це країна щастя, у нас скрізь добре. Головне, щоб повернути в Україну ті міста, які у нас віджали. І перше, що ми зробимо, це, звісно, скасуємо ці особливості "русского міра" – комендантську годину в Донецьку і Луганську", – сказав Цимбалюк.

"А якщо вони самі не підуть на ці кроки, то ми використаємо таємну зброю. Створимо петицію на сайті Володимира Зеленського, президента України, щоб він знявся в ролі президента Росії з усіма наслідками, що випливають. І вони грою на піаніно не відбудуться. Ну і найголовніше – коли у Києві була перша наукова бібліотека, в Москві на болотах ще жаби квакали", – підколов він країну-агресора ще раз у кінці свого включення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Анексія Криму російська пропаганда Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Роман Цимбалюк Яніна Соколова
Місце
Україна
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
боже мой,какое днище...задумайтесь,небратья
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Афанасьев Николай
Афанасьев Николай
Рома, а чего он-лайн? Из Москвы не хочется уезжать? Как ты там, среди агрессоров выживаешь, бедный. Тебе УНИАН молоко то за вредность выдаёт?
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Афанасьев Николай
Афанасьев Николай
Zhukov Vanya, А я думал он журналистом работает. А он дворником в Москве подрабатывает! Вон оно что! Пусть метёт чище московские тротуары. Хотя мог бы и в Киев перебраться. Там у него работы намного больше будет.
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Zhukov Vanya
Zhukov Vanya
Афанасьев Николай, Так без Укров, вы Москву в хлев превратите.
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