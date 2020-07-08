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Закон про мову Ніцой назвала "наїздом" на українськість

Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
Суспільство
1,5 т.

  • Закон про українську мову є спробою «наїзду» на український світогляд

  • Він занадто м'який і не передбачає ані штрафів, ані покарань

  • Проросійські сили у Верховній Раді продовжуватимуть наступ на українську мову

Закон про мову Ніцой назвала 'наїздом' на українськість

Закон про українську мову, розгляд якого розпочав Конституційний суд, є "наїздом на українськість".

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловила письменниця та мовна активістка Лариса Ніцой. "Насправді це наїзд не на мову – це наїзд на українськість – на український світогляд, на право нації на самовизначення, на право нації заявити, що я господар на своїй українській землі", – заявила вона.

Ніцой охарактеризувала закон як занадто м’який, а також звернула увагу, що в ньому не передбачено ані штрафів ані іншого покарання за неповагу до української мови.

"Закон дуже м’якенький, він гладить усіх – і меншини погладив, і українців погладив. Немає ні покарань, ні штрафів. Поліція може тільки розвести руками і порадити: розмовляйте українською", – сказала вона.

Письменниця заявила, що проросійські сили в Верховній Раді й надалі вчинятимуть спроби наступу на українську мову в Україні. "Ці ворожі мразоти ніколи не зупиняться, тому що вони – рука Кремля, яка качає тут кремлівську політику. Вони задовольняться тільки тоді, коли повернуть російській мові той статус, який був ще в радянську добу", – сказала вона.

Як писав OBOZREVATEL, 7 липня Конституційний суд почав розгляд закону про українську мову на предмет конституційності. Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року.

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