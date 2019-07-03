Закон про люстрацію: "ЄС" збирає мітинг під КСУ

У середу, 4 липня, о 9.30 активісти партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" зберуться під стінами Конституційного суду України на акцію проти скасування Закону про люстрацію.

Про це йдеться в заяві партії, повідомляє офіційний сайт політсили. У ньому активісти розповіли про свою тверду позицію зберегти люстрацію і про те, чим загрожує Україні її скасування. Наводимо повний текст заяви.

"4 липня Конституційний Суд розгляне закон "Про очищення влади". Результатом може стати скасування люстрації в Україні.

Партія "ЄС" Цензор.net

Це означає, що всі чиновники Януковича, зможуть повернутися на високі державні посади. Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову? А Клюєв уже збирається в Україну. Колись це здавалося фантастикою, але тепер і повернення самого Януковича стає все більш реальним.

Варто Конституційному суду скасувати закон "Про очищення влади", всі проросійські політики зможуть відновитися на своїх посадах. І через суди змусити Україну виплатити їм грошову компенсацію за всі ці роки. Також КС розгляне деякі положення закону про декомунізацію.

Конституційний суд України 5 канал

Партія "Європейська Солідарність" категорично проти скасування люстрації, як цього хочуть реваншисти. Ми будемо як завтра, так і в подальшому, захищати право українців жити у своїй державі з правом на свою історію. Тому скасування статей закону про декомунізацію ми також вважаємо неприпустимим. Наші активісти, депутати, кандидати завтра будуть під КС, щоб чітко заявити позицію – ми захистимо країну від реваншу проросійських сил.

Ми не здамося, поки голос українців не буде почутий! Прихильникам Януковича не місце на державних посадах".

Активісти партії закликали всіх небайдужих приєднатися до акції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в "ЄС" вимагають від ЦВК переглянути рішення про реєстрацію кандидатами в народні депутати України Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. У листі-зверненні навели докази того, чому зазначені особи не можуть балотуватися як парламентарії.

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