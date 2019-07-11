Кастрація педофілів: навколо рішення Ради виник скандал

Хімічна кастрація не може бути примусовим методом покарання, як це визначено у законопроекті № 6449, який був ухвалений Верховною Радою.

Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомила юрист-кримінолог Ганна Маляр, яка назвала даний законопроект "популістським текстом".

Згідно з її словами, всі особи, які вчинили статеві злочини проти малолітніх, підлягатимуть примусовій хімічній кастрації, однак це неправильно.

"Ці люди діляться на дві категорії, на здорових і на хворих. Хворих на педофілію, які дійсно повинні підлягати хімічній кастрації, один-два відсотки, а 98% – здорових. І тепер, згідно з цим законопроектом, будуть каструвати здорових людей, які скоїли злочин не тому, що вони хворі на педофілію, а зовсім з інших причин", – говорить Маляр.

Юрист пояснює, що внесення до Кримінального Кодексу нової статті 59-1 (Примусова хімічна кастрація) повністю ламає систему покарань у ККУ.

"Хімічна кастрація не може бути покаранням – це захід медичного характеру", – пояснює вона.

Кастрація не може бути примусовим заходом, лише за добровільною згодою засудженого, в разі, якщо він захоче вийти з місць позбавлення волі раніше, але не менше, ніж за визначений законом мінімальний термін ув'язнення.

Зазначимо, що до Верховної Ради було подано два законопроекти – № 6449 і 6607, останній поставили на розгляд парламентом після того, як петиція за законопроект набрала потрібну кількість голосів для її розгляду.

У тексті законопроекту передбачається добровільна хімічна кастрація і створення закритого Єдиного реєстру злочинців, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього. Доступ до реєстру пропонувалося відкрити тільки керівникам дитсадків, шкіл, позашкільних навчальних закладів, дитячих медустанов або інших організацій, які надають послуги неповнолітнім.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада проголосувала за посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості.

Згідно з новим законом, крім позбавлення волі від 10 до 15 років за зґвалтування малолітніх, вводиться примусова хімічна кастрація.

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