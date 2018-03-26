"Закон дозволяє": Москаль розповів про засилля угорських паспортів на Закарпатті

Понад 100 тисяч українців на Закарпатті має угорські паспорти, однак серед керівництва області людей з подвійним громадянством немає.

Про це в інтерв'ю УП заявив губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль, зазначивши, що така проблема виникла через погано прописаного українського законодавства, згідно з яким покарати за подвійне громадянство покарання можливе тільки для чиновників.

"Знаєте, це (громадянство Угорщини. - Ред.) на Закарпатті вже ніхто не приховує. Для простих громадян ніякої відповідальності немає. Подвійне громадянство не загрожує нацбезпеці в регіоні", - говорить Москаль.

За його словами, згідно з Конституцією в Україні існує єдине громадянство, але це не закріплено законодавчо, оскільки "в законі "Про громадянство" нічого такого немає".

"Ця норма чітко прописана тільки в законі" Про держслужбу", - пояснив губернатор.

Незважаючи на те, що приблизно 100 тисяч жителів Закарпаття мають паспорти сусідньої держави, Москаль запевняє, що серед них немає його підлеглих, тому він упевнений, що керівники області не зможуть брати участь у виборах до парламенту Угорщини, які пройдуть 8 квітня, в тому числі і на території Закарпаття.

"Це неможливо. Я зібрав апарат, всіх глав адміністрацій, сказав: "Хто має подвійне громадянство, щоб потім не було криків, судів, вам тиждень на звільнення за згодою сторін". Дев'яносто, якщо не сто відсотків, мене послухали. Один не послухав - я його звільнив. Після цього все стало тихо, спокійно", - розповів Москаль.

Він не виключає, що під час угорських виборів можуть бути провокації, але запевняє, що готовий до цього.

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"Зробимо так, як це було під час святкування "Дня Карпатської України". Очікувалися масштабні провокації, але ми заблокували всі чотири перевали. Спочатку була інформація, що це можуть бути "праві сили", але вони самі зрозуміли, що радикальні настрої не сприймаються місцевими", - сказав Москаль.

Він нагадав, що тоді операцією особисто керували начальник поліції, і затримали 32 проплачених провокаторів зі зброєю.

Нагадаємо, Москаль також розповів, як влаштував жорсткі чистки на Закарпатті .