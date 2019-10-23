Закон 1210 може зупинити металургійний завод в Кам'янському: гірники звернулися до Зеленського. Відео

Математика, закладена в змінах податкового законодавства в законопроекті 1210, не знаходить підтвердження в практиці українських промисловців.

Про це в своєму пості в Facebook заявив експерт Українського Інституту Майбутнього Ігор Попов. Він зазначив, що з'явилися новини про зупинку виробництва на Дніпровському металургійному комбінаті в Кам'янському. Перед тим про плани зупинки частини виробництва оголосив Арселор Міттал і ДМЗ в Дніпрі.

"Мабуть, математика, закладена в змінах податкового законодавства в законопроекті 1210, не знаходить підтвердження в практиці українських промисловців", - пише Попов.

Дніпровський металургійний комбінат в Кам'янському kstati.dp.ua

Експерт зазначив, що підвищення ренти робить нерентабельним поставки українського прокату на китайський ринок. А лібертаріанцем пропонують встановити ренту вище, ніж в країнах-конкурентах - Австралії, Бразилії або Казахстані.

"Основні ринки після закриття українських виробників займуть російські компанії. Може, в цьому і полягає економічна складова "Формули Штайнмайера",- зауважив Попов.

За його словами, імпорт електроенергії з Росії вже починається.

"Залишається продати "Турбоатом" і газотранспортну систему росіянам (через міжнародні консорціуми звичайно), аміакопровід включити в російський холдинг, і відновити поставки ТВЕЛів на всі атомні станції", - говорить Попов.

Більш того, робочі ДМК в Кам'янському звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням вплинути на керівництво комбінату, яке видало ряд указів, які обмежують повноцінну роботу установи.

Так за їхніми словами, з 1 грудня цього року на ПАТ "ДМК" вводяться істотні зміни умов праці, згідно з якими, вводиться режим неповного робочого часу з графіком 7А і зайнятістю не більш 60% від балансу робочого часу з оплатою за фактично відпрацьовані години.

"Іншими словами адміністрація ПАТ "ДМК" переводить робочих на напівкріпацький режим голодного існування", - кажуть робітники.

За їхніми словами, альтернативним рішення буде націоналізація ПАТ "ДМК" та інших подібних комбінатів країни з повної і беззастережної деолігархізації галузей виробництва.

"Ми впевнені, що засоби виробництва, сировина і надра держави повинні належати державі і служити опорою і базисом розвитку суспільства, а не набивати офшорні кишені жменьці зажерливих упирів, які не доклали, до речі, до створення і навіть модернізації даних комбінатів і пальця,а також служити інструментом маніпуляцій країною ", - сказано у відеозверненні.

Як писав OBOZREVATEL, законопроектом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Також пропонується в якості бази для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження згідно з яким зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроекті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більше, ніж в Росії, а також стануть вище, ніж в Австралії , Бразилії та Китаї.

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