Закликали до створення "Новоросії": СБУ зупинила проросійських інтернет-агітаторів

В Одесі проросійський рух "Куликове поле" планував провокації до 2 травня – шостої річниці трагедії в Будинку профспілок, де загинули 48 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України. Повідомляється, що провокатори планували поширювати в Одесі друковану агітаційну продукцію сепаратистського характеру із закликами силового захоплення державної влади та створення так званої "республіки Новоросія".

"За задумом організаторів, ці дії повинні були стати інформаційним приводом для дискредитації України на міжнародній арені пропагандистами РФ", – заявили в СБУ.

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Під час обшуків в учасників проросійського руху виявили значну кількість антиукраїнської друкованої продукції.

"Зокрема, вилучено листівки з поділом України на фейковую "республіку " Новоросія" і "бандерівську Україну", наклейки з написами "Одеса-російське місто" і "Одеса – Новоросія", символіку з пропагандою тоталітарного режиму, друковані видання, так звану газету "Новоросія" та іншу заборонену законодавством продукцію", – зазначили в СБУ.

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За даним фактом відкрито справи за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 і 1 ч. ст. 294 Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

Як писав OBOZREVATEL, Служба безпеки України затримала двох учасників терористичної групи ватажка Валерія Бергмана на прізвисько "Німець", причетної до низки диверсійних актів.