''Закликаємо не визнавати'': у РПЦ зробили підлу заяву про церкву України

Синод РПЦ закликав інші помісні церкви не визнавати створену за результатами Об'єднавчого Собору 15 грудня єдину українську церкву.

Про це було постановлено під час зборів церковників 28 грудня, передає прес-служба релігійної організації. Стверджується, що росіяни обговорили "важкі наслідки антиканонічного і злочинного вторгнення Константинопольського Патріархату на канонічну територію Української Православної Церкви [МП]".

Як сказано в повідомленні, на синоді був "особливо відзначений" нібито неканонічний характер проведеного в Києві Собору "в складі членів розкольницьких груп".

"Звернутися до предстоятелів і священних синодів братських помісних православних церков із закликом підтримати митрополита Київського та всієї України Онуфрія, єпископат, духовенство, монахів і вірних чад Української православної церкви у зв'язку з пережитими випробуваннями, а також не визнавати співтовариство, засноване Об'єднавчим Собором 15 грудня 2018 року в Києві, в якості автокефальної помісної православної церкви", — сказано в постанові синоду.

Глава РПЦ Патріарх Кирил Talks.su

Як писав OBOZREVATEL, під час проведення синоду РПЦ вирішила помститися Константинополю за нібито неканонічні дії в Україні та ''зазіхнула'' на десятки країн світу.