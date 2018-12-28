МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

''Закликаємо не визнавати'': у РПЦ зробили підлу заяву про церкву України

15.7тЧитати матеріал російською

Синод РПЦ закликав інші помісні церкви не визнавати створену за результатами Об'єднавчого Собору 15 грудня єдину українську церкву.

Про це було постановлено під час зборів церковників 28 грудня, передає прес-служба релігійної організації. Стверджується, що росіяни обговорили "важкі наслідки антиканонічного і злочинного вторгнення Константинопольського Патріархату на канонічну територію Української Православної Церкви [МП]".

Як сказано в повідомленні, на синоді був "особливо відзначений" нібито неканонічний характер проведеного в Києві Собору "в складі членів розкольницьких груп".

Новини
''Прощавай, немита Росіє'': промова Порошенка розгнівала РПЦ

"Звернутися до предстоятелів і священних синодів братських помісних православних церков із закликом підтримати митрополита Київського та всієї України Онуфрія, єпископат, духовенство, монахів і вірних чад Української православної церкви у зв'язку з пережитими випробуваннями, а також не визнавати співтовариство, засноване Об'єднавчим Собором 15 грудня 2018 року в Києві, в якості автокефальної помісної православної церкви", — сказано в постанові синоду.

Глава РПЦ Патріарх Кирил

Глава РПЦ Патріарх Кирил

Talks.su

Як писав OBOZREVATEL, під час проведення синоду РПЦ вирішила помститися Константинополю за нібито неканонічні дії в Україні та ''зазіхнула'' на десятки країн світу.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Росія
Теги
РПЦцерковний конфліктУПЦ МП
Поділитися у Facebook
29
Коментарі
234
106
Смішно
6
Цікаво
10
Сумно
77
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ПЛАТОВ ЯРОСЛАВ
ПЛАТОВ ЯРОСЛАВ
Все идет к тому шо скоро перестанут признавать саму РПЦ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильченко София
Ильченко София
Гнать всю мафиозную ,гюндяевско-дьявольскую церковь, из Украины!Не хуй шастать мракобесам-попам!Пиздуйте поскорей в свои ебеня,фсбешные дембеля!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
кацман Саша
кацман Саша
Хто хочет послушать проповеди козла гюндяя.Мне бы русскоговорящим младенцем закусить😨
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги