"Закінчиться крахом!" Портников жорстко розгромив українців за підтримку Зеленського і "Слуги народу"

Публіцист Віталій Портников "вибухнув" через скандал навколо майбутнього нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського, який образив журналістку.

Він записав окреме відео, в якому також розкритикував українців, які підтримали на виборах Володимира Зеленського та його політичну силу.

За його словами, в Україні відбувся "охлократичний переворот, який був влаштований олігархічними колами і певними представниками політичної еліти, які сподіваються за короткий час використати ті ресурси, які залишилися в країні".

Віталій Портников скріншот

"Не варто дивуватися, що такий охлократичний переворот підтримала більшість українського населення. Більшість ще кілька десятиліть тому підтримало владу інших охлократів - комуністів. І не усвідомлювала, як розвивається цивілізований світ. Можна сказати, що більшість наших співвітчизників досі цього не усвідомлює. Наше з вами завдання - робити все, щоб вони потрапили в цей цивілізований світ. Навіть якщо їм доведеться гірко розплатитися за участь в цьому охлократичному перевороті", - заявив Портников.

"Потрібно не боятися представників охлократії, які потрапляють в парламент або президентський офіс. Вони не зможуть управляти країною. Їхнє правління все одно закінчиться крахом. Охлократія не може бути дорогою до кращого", - вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Портников регулярно робить негативні висловлювання про нову владу. Він стверджував, що Зеленський виграв вибори президента випадково, а Україна нібито так і залишиться найбіднішою країною Європи.

Також Портников активно пророкує Зеленському поразки на міжнародній арені, заявляючи про капітуляцію українського лідера перед Путіним і зраду Зеленського країнами ЄС.

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