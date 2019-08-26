Закидали з повітря: Донецьк яскраво привітали з Днем Незалежності

На День Незалежності України над Донецьком невідомі поширювали листівки, що закликають жителів так званої "ДНР" схаменутися і перестати підтримувати проросійських найманців.

Відповідні відео опубліковано в Twitter-акаунті "Ёжик Донецький". На ньому видно, як над містом з квадрокоптера скидаються упаковки листівок.

"Натрапив тут на відео цікаве. Як добре, що хоч хтось здогадався привітати людей в окупації", — підписана публікація.

Натрапив тут на відео цікаве.

Як добре, що хоч хтось здогадався привітати людей в окупації. pic.twitter.com/6okwATI2Lf - Їжачок Донецький (@DNRhedgehog) 26 серпня 2019 р

"Час повертати Донбас! Может хватит грати в "незалежну" народну республіку? Час будувати і відновлювати", — написано на листівках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" поширили дурний фейк, заявивши, що через скасування виплати пенсії на Донбасі помер "пенсіонер з Красноармійська".

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