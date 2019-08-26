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Закидали з повітря: Донецьк яскраво привітали з Днем Незалежності

1.1т Читати матеріал російською

На День Незалежності України над Донецьком невідомі поширювали листівки, що закликають жителів так званої "ДНР" схаменутися і перестати підтримувати проросійських найманців.

Відповідні відео опубліковано в Twitter-акаунті "Ёжик Донецький". На ньому видно, як над містом з квадрокоптера скидаються упаковки листівок.

"Натрапив тут на відео цікаве. Як добре, що хоч хтось здогадався привітати людей в окупації", — підписана публікація.

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"Час повертати Донбас! Может хватит грати в "незалежну" народну республіку? Час будувати і відновлювати", — написано на листівках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" поширили дурний фейк, заявивши, що через скасування виплати пенсії на Донбасі помер "пенсіонер з Красноармійська".

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Місце
Україна
Тег
Донецька область
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