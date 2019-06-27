Закидали з повітря: Донецьк яскраво привітали з Днем Конституції України

Захоплений Донецьк вночі 27 червня закидали з повітря патріотичними листівками, приуроченими до Дня Конституції України.

Про це написав у Facebook екс-боєць батальйону "Артемівськ", переселенець із Донецька Віталій Овчаренко, опублікувавши підтверджувальні фото. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні вночі в Донецьку невідомі патріоти розвіяли 1000 листівок-поздоровлень із Днем Конституції України. Листівки переважно розкладалися в центрі міста на вулицях Артема, Левицького та провулку Покришева. Донбас – це Україна!" – поділився він.

Донецьк яскраво привітали з Днем Конституції України

При цьому, за словами Овчаренка, листівки поширювалися і вручну, і з повітря.

Facebook Віталія Овчаренка

Facebook Віталія Овчаренка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Донецьку невідомі вивісили офіційний державний символ України – прапор, розсердивши таким жестом окупантів.

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