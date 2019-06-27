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Закидали з повітря: Донецьк яскраво привітали з Днем Конституції України

1.8тЧитати матеріал російською

Захоплений Донецьк вночі 27 червня закидали з повітря патріотичними листівками, приуроченими до Дня Конституції України.

Про це написав у Facebook екс-боєць батальйону "Артемівськ", переселенець із Донецька Віталій Овчаренко, опублікувавши підтверджувальні фото. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні вночі в Донецьку невідомі патріоти розвіяли 1000 листівок-поздоровлень із Днем Конституції України. Листівки переважно розкладалися в центрі міста на вулицях Артема, Левицького та провулку Покришева. Донбасце Україна!" – поділився він.

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Донецьк яскраво привітали з Днем Конституції України

Донецьк яскраво привітали з Днем Конституції України

При цьому, за словами Овчаренка, листівки поширювалися і вручну, і з повітря.

Закидали з повітря: Донецьк яскраво привітали з Днем Конституції України

Facebook Віталія Овчаренка

Закидали з повітря: Донецьк яскраво привітали з Днем Конституції України

Facebook Віталія Овчаренка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Донецьку невідомі вивісили офіційний державний символ України – прапор, розсердивши таким жестом окупантів.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіНовини Донецька і Донецької області
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
С днем той самой конституции, которой майданутая погань подтерлась в 2014, отстранив действующего президента без процедуры импичмента, нарушив тем самым 108 её статью
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Дудко Олег
Дудко Олег
Это да. В России на флаг Украины реагируют с пониманием, что взять с убогих, а вот в Донецке сразу в ры ло, поэтому только листовки.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Украина прекратила свое существование с первым стуком кастрюль на майдане.
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