Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Закидали помідорами, облили зеленкою: в Маріуполі з ганьбою зустріли звільненого терориста

4.3т Читати матеріал російською

У четвер, 15 серпня, біля СІЗО в Маріуполі, з якого випустили засудженого Валерія Кірсанова, що воював на боці "Л/ДНР", влаштували пікет.

Терориста, якого звільнили за "законом Савченко", закидали помідорами й облили зеленкою. Підтверджувальні знімки опублікував Телеканал ТV7 у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Коригувальник "Градів" при обстрілі мкр. "Східного" в січні 2015 року Валерій Кірсанов виходить на свободу. Біля СІЗО зібралися маріупольські активісти, щоб подивитися йому в очі і запитати, чи відчуває він каяття за смерті жителів нашого міста", – йдеться в повідомленні.

Новини
Суд відпустив на волю скандального терориста "ДНР". Фото
Закидали помідорами, облили зеленкою: в Маріуполі з ганьбою зустріли звільненого терориста

Телеканал ТV7

Закидали помідорами, облили зеленкою: в Маріуполі з ганьбою зустріли звільненого терориста

Телеканал ТV7

Закидали помідорами, облили зеленкою: в Маріуполі з ганьбою зустріли звільненого терориста

Телеканал ТV7

Закидали помідорами, облили зеленкою: в Маріуполі з ганьбою зустріли звільненого терориста

Телеканал ТV7

Нагадаємо, приморський районний суд Маріуполя визнав Валерія Кірсанова винним у коригуванні обстрілу мікрорайону "Східний" і засудив до 9 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох терористів "ДНР", які брали участь у боях за донецький аеропорт і обстрілювали селище Мар'їнка.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Маріуполь
Теги
терористи "ДНР" ДНР
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
4
Смішно
8
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
законы джунглей...папуасы.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
31 убитый и 117 раненых. пакет помидор и пузырек с зелёнкой. итого размен пол помидора за труп и 2 грамма за раненого. нормально отомстили, че.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...