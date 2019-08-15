Закидали помідорами, облили зеленкою: в Маріуполі з ганьбою зустріли звільненого терориста

У четвер, 15 серпня, біля СІЗО в Маріуполі, з якого випустили засудженого Валерія Кірсанова, що воював на боці "Л/ДНР", влаштували пікет.

Терориста, якого звільнили за "законом Савченко", закидали помідорами й облили зеленкою. Підтверджувальні знімки опублікував Телеканал ТV7 у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Коригувальник "Градів" при обстрілі мкр. "Східного" в січні 2015 року Валерій Кірсанов виходить на свободу. Біля СІЗО зібралися маріупольські активісти, щоб подивитися йому в очі і запитати, чи відчуває він каяття за смерті жителів нашого міста", – йдеться в повідомленні.

Телеканал ТV7

Телеканал ТV7

Телеканал ТV7

Телеканал ТV7

Нагадаємо, приморський районний суд Маріуполя визнав Валерія Кірсанова винним у коригуванні обстрілу мікрорайону "Східний" і засудив до 9 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох терористів "ДНР", які брали участь у боях за донецький аеропорт і обстрілювали селище Мар'їнка.

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