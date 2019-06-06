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/Суспільство

Закидали камінням: на Херсонщині мало не лінчували водія, що в'їхав у зупинку

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У четвер, 6 червня, в селі Миколаївка (Херсонська область) місцеві жителі ледь не здійснили самосуд над водієм, через якого в ДТП загинули брат і сестра. Від лінчування чоловіка, в якого кидали камінням, врятувала поліція.

Родичі стояли на автобусній зупинці і чекали автобус на Генічеськ. Як раптом легковий автомобіль влетів у зупинку і вона звалилася на людей, передає ТСН.

За попередніми даними, водій Volkswagen на сільській дорозі мчав зі швидкістю 150 кілометрів на годину, намагався обігнати ВАЗ і не впорався з керуванням.

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35-річний чоловік загинув на місці, 29-річна дівчина – по дорозі в лікарню. Ще одного їх брата забрала швидка з травмами хребта.

ДТП на Херсонщині

ДТП на Херсонщині

Кадр з сюжету

Як виявилося, водій легковика заробляв приватними перевезеннями. Вранці він зустрів двох пасажирів в Новоолексіївки і повіз їх на Чонгар – адмінгранкордон з окупованим Кримом.

Ні сам водій, ні його пасажири не постраждали. Чоловіка взяли під варту і йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

За даними правоохоронних органів, водій був абсолютно тверезий, їхав зустрічати наступний поїзд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спливли подробиці ДТП з поліцейським на Прикарпатті. В результаті зіткнення чоловік з дружиною загинули на місці події, а правоохоронець був госпіталізований.

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Місце
УкраїнаХерсон
Тег
ДТП
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