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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
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Заказчик убийства Гонгадзе до сих пор рукопожатный

21.5тЧитати матеріал російською

Ценность жизни журналиста в Украине не выше чем в феодальной Саудовской Аравии. На всех украинских телеканалах показывают убийство саудовского журналиста Кашогги по приказу наследного принца Саудовской Аравии, общество и социальные сети широко это обсуждают. История с Кашогги - это позор, и это очень близкий и понятный для нас позор, потому что точно также в Украине не доведен до суда над заказчиком наш "кассетный скандал" - убийство журналиста Георгия Гонгадзе, совершенное 18 лет назад. Заказчик убийства- президент Леонид Кучма по-прежнему рукопожатая фигура, он сидит в первом ряду на форуме YES, и на мероприятие к организатору убийства по-прежнему ходит весь политический бомонд.

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На аудиозаписях четко слышно, как президент Леонид Кучма отдает приказ "разобраться" с журналистом, как смеется президент над докладом министра МВД Юрия Кравченко, который говорит, что его подчиненные выкрали правозащитника Алексея Подольского, вывезли в лес, раздели, и заставили рыть для себя могилу.

И после этого Георгия задушил подчиненный Кравченко генерал МВД Алексей Пукач и три его офицера.

Но чего у нас гораздо больше, чем в Саудовской Аравии - так это лицемерия.

С тех пор семья Кучмы "уговорила" многих друзей и коллег-журналистов Георгия, многих организаторов и участников акции "Украина без Кучмы", чтобы они молчали и не поднимали шум, и взятки получает каждая новая власть, чтобы не трогали Кучму, чтобы он любой ценой избежал суда.

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Подольский, который уцелел чудом, так и не может добиться суда над Кучмой.

Но я не только об отсутствии суда хочу сказать, это проблема государства, но и об обществе. Если бы Украина не была страной с феодальным мышлением у большей части государственной и общественной элиты, то любые мероприятия с Кучмой проходили бы при пустых залах, при полной обструкции и молчании. Но ездят на фуршеты, завтраки в Давос, на форумы, радостно едят, шутят, дискутируют, делая вид, что парень, которому сломали кадык и задушили 18 лет назад после беседы Кучмы со своим подручным, это давно забытое прошлое.

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Автор
Юрій БутусовЮрій Бутусов
Особи
Леонід КучмаГеоргій Гонгадзе
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Юрия Бутусова
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
А где был Бутусов при Кучме? Сейчас все смелые.
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Koslovsky Olga
Koslovsky Olga
А вот насчет Кучмы полностью согласна. Нужно судить и Кучму, и Пинчука, его зятя, который длительное время отмывает деньги, наворованные Кучмой, а также гадит имиджу Украины, оплачивая заказные работы у кинематографистов и фотохудожников, в которых снимают бомжей без трусов и это проталкивается на международные фестивали, как лицо Украины. Этим занималась Катерина Копылова. Фильмы "Без ГМО", "Ядерные отходы" и т.п., выставки на весь Пинчук -центр с фотографиями бомжей без трусов, все "опускающее"Украину - ха это нужно судить, конфисковать все имущество. Кроме того это присвоение дворцов и особых земель по всей Украине, кража произведений искусства из музеев. Это все нагло в пользу кремля.
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Koslovsky Olga
Koslovsky Olga
Не надо поливать Саудовскую Аравию - убийство скорее всего совершили те же московские агенты, которые в виде обслуги работают в СА. Я не верю, что правитель страны, где каждый гражданин получает свою часть национального дохода, где шейхи ходят без охраны, кому-то понадобилось бы так мазаться. Считаю,это глубоко неправильный подход. Так же и про убийство Гонгадзе - слышала в то время и такую версию, что Пукач взял на себя убийство, чтобы защитить молодого родственника.
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