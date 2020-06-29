Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою: з'явилися фото і відео наслідків

У неділю, 28 червня, у Міжгірському районі Закарпатської області пройшли сильні зливи із грозами.

За дві години випала 20-денна норма дощів. Про це написала пресслужба Закарпатської обласної державної адміністрації на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"З 15:30 до 17:30 зафіксовано активну грозову діяльність із градом, поривами вітру та зливовими опадами. За дві години випала 20-денна норма дощів. 119 мм за 2 години!!!" – йдеться у повідомленні.

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Внаслідок цього відбулося різке підняття рівнів води та зсуви ґрунту. На території Міжгірського району, Торунської сільради, потічок перетворився на повноводну ріку та зніс частину дороги, декілька містків. У селі Лопушне орієнтовно було підтоплено одну новобудову та два житлові будинкі.

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

На місце подій прибуло керівництво району, рятувальники ДСНС, поліція, працівники дорожньої служби, розпочала працювати необхідна техніка.

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Закарпаття за 2 години залило аномальною зливою Facebook/Закарпатська ОДА

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 28 червня унаслідок повені без електрики залишилися 11 населених пунктів у двох областях: у Закарпатській – дев'ять та на Прикарпатті – два. В Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях рятувальники продовжували роботи з ліквідації наслідків дощового паводку.