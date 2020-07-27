Закарпаття охопили нові потопи. Фото з місця НП

На Закарпатті 27 липня близько 13:00 у результаті проходження короткочасних злив відбулося різке підняття рівня води в гірських потічках і річках, що призвело до підтоплення в окремих населених пунктах.

Як сказано на сайті ДСНС, в с. Скотарське Воловецького району річкою Веча знищено один і пошкоджені три містки, підтоплено одне домогосподарство. Також через вилив води ускладнено транспортне сполучення з 36 домогосподарствами. Пошкоджено близько 30 м берегоукріплення та близько 20 м грунтової дороги.

В с. Верхній Студений Міжгірського району місцевий струмок розлився на автомобільну дорогу, підтоплені три домогосподарства.

В с. Ростока зафіксований розлив місцевого струмка на центральній вулиці протяжністю близько одного кілометра, утруднено під'їзд автомобілів до 10 домогосподарств.

Потопи на Закарпатті. Фото - сайт ДСНС

Потопи на Закарпатті. Фото - сайт ДСНС

Потопи на Закарпатті. Фото - сайт ДСНС

Як писав OBOZREVATEL, найбільш імовірною причиною паводків в Карпатах називають вирубку дерев. Екологи ж називають ще ряд факторів – неправильне ведення лісового і водного господарства, а також зміни клімату.