Лікарні Ужгорода забито на 100%: місцеву владу звинуватили в саботажі та смерті чоловіка

Лікарні Ужгорода заповнені хворими на 100%, важких вимушені направляти в медзаклади інших районів області.

Про це 2 листопада повідомила пресслужба Закарпатської обласної адміністрації на своїй сторінці у Facebook.

Як говориться в повідомленні, Ужгородська міська влада регулярно не виконує рішення державної та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій. Це призвело до потрапляння обласного центру до "червоної" зони.

Так, 21 жовтня регіональна комісія зобов’язала розширити кількість лікарняних ліжок для хворих на коронавірус до 30%, а 30 жовтня – до 50 %. 29 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов видав розпорядження про створення на базі КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгорода багатопрофільного шпиталю для хворих на COVID-19.

"Усі рішення, станом на сьогодні, не виконані та саботуються. Невиконання рішення комісії – це пряма відповідальність міської влади, яка є власником закладу", – наголосили в Закарпатській ОДА.

У повідомленні уточнили, що в суботу, 31 жовтня, під час транспортування до Виноградівської районної лікарні через невиділення додаткових ліжок в місті помер мешканець Ужгорода.

Закарпатська ОДА офіційно звернулася до прокуратури області з вимогою провести розслідування і визначити відповідальних за смерть містянина.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що росіян нема кому рятувати від коронавірусу. Так, лише у Ростовській області офіційно не вистачає 4,8 тис. медичних працівників.