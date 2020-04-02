Зайцеву і Дронова можуть випустити з в'язниці: названі умови

У п'ятницю, 3 квітня, Верховний суд України розгляне касаційні скарги двох винуватців смертельної ДТП у Харкові в жовтні 2017 року – Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Як повідомила в Facebook журналіст Тетяна Доцяк, Зайцева хоче, щоб її визнали невинною, скасували вирок, і все відшкодування переклали на Дронова. У той же час Дронов хоче повернути справу на нове розслідування.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов

"Якщо скарга Зайцевої буде задоволена, її випустять з в'язниці, а Дронов буде сидіти. Якщо скарга Дронова буде задоволена – їх обох випустять з в'язниці, потім обом оберуть запобіжний захід і будуть слухати справу заново з самого початку", – зазначила вона.

За словами Доцяк, запобіжний захід може бути різним – від СІЗО до домашнього арешту або особистого зобов'язання.

"Однак шанси на задоволення скарг у обох засуджених, на думку представників потерпілих, мінімальні", – додала журналіст.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, засідання Верховного суду 3 квітня проходитиме в Києві, а потерпілі зможуть брати участь в ньому онлайн з суду Харкова.

У центрі Харкова в середу, 18 жовтня 2017 року, близько 20:45 на вулиці Сумській сталася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В результаті загинуло шість осіб, ще шість постраждало.

За кермом Lexus виявилася 20-річна Олена Зайцева, прийомна дочка місцевого бізнесмена Василя Зайцева. Вона вчилася на третьому курсі Харківського національного університету.

Другим учасником аварії виявився водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов.

26 лютого 2019 року Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП, в якій звинуватили Зайцеву і Дронова. Обидва отримали по 10 років в'язниці.

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