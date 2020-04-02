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2 квітня • оновлено в 11:23
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Зайцеву і Дронова можуть випустити з в'язниці: названі умови

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У п'ятницю, 3 квітня, Верховний суд України розгляне касаційні скарги двох винуватців смертельної ДТП у Харкові в жовтні 2017 року – Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Як повідомила в Facebook журналіст Тетяна Доцяк, Зайцева хоче, щоб її визнали невинною, скасували вирок, і все відшкодування переклали на Дронова. У той же час Дронов хоче повернути справу на нове розслідування.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов

Олена Зайцева і Геннадій Дронов

"Якщо скарга Зайцевої буде задоволена, її випустять з в'язниці, а Дронов буде сидіти. Якщо скарга Дронова буде задоволена – їх обох випустять з в'язниці, потім обом оберуть запобіжний захід і будуть слухати справу заново з самого початку", – зазначила вона.

За словами Доцяк, запобіжний захід може бути різним – від СІЗО до домашнього арешту або особистого зобов'язання.

"Однак шанси на задоволення скарг у обох засуджених, на думку представників потерпілих, мінімальні", – додала журналіст.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, засідання Верховного суду 3 квітня проходитиме в Києві, а потерпілі зможуть брати участь в ньому онлайн з суду Харкова.

  • У центрі Харкова в середу, 18 жовтня 2017 року, близько 20:45 на вулиці Сумській сталася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В результаті загинуло шість осіб, ще шість постраждало.

  • За кермом Lexus виявилася 20-річна Олена Зайцева, прийомна дочка місцевого бізнесмена Василя Зайцева. Вона вчилася на третьому курсі Харківського національного університету.

  • Другим учасником аварії виявився водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов.

  • 26 лютого 2019 року Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП, в якій звинуватили Зайцеву і Дронова. Обидва отримали по 10 років в'язниці.

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Місце
Україна
Теги
Верховний суд Украины ДТП Зайцева
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