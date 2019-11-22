Зайцева не хоче сидіти: стало відомо про цинічні хитрощі адвокатів

Захисники засудженої за ДТП на Сумській у Харкові Олени Зайцевої направили до Верховного Суду касаційну скаргу. Вони попросили скасувати або пом'якшити вирок, а також змінити суми компенсацій.
Як стало відомо із ухвали Верховного Суду, касаційну скаргу направила захисниця Зайцевої Юлія Плетньова, передає "Медіапорт". Зокрема, адвокатка попросила скасувати вирок або змінити його, пом’якшивши до 5 років ув'язнення умовно.
У скарзі Плетньова посилається на "істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність та невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженої через суворість".
Олена Зайцева
Медіапорт
"…або змінити постановлений щодо ОСОБА_1 вирок місцевого суду у частині призначеного засудженій покарання та вирішення цивільних позовів, пом`якшити їй покарання до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 2 роки і застосувати положення статей 75, 76 Кримінального кодексу України (далі — КК), звільнивши засуджену від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком, визначеним на розсуд суду, а також у частині вирішення цивільних позовів застосувати дольовий порядок стягнення відшкодування замість солідарного, а саме стягнути із ОСОБА_1 на користь позивачів визначені у вироку суми відшкодування в розмірі 30%, а відшкодування 70% цих сум покласти на ОСОБА_2", — йдеться у скарзі.
Зі свого боку суд знайшов у скарзі Плетньової недоліки. Зокрема, він встановив, що захисниця адресувала скаргу не Верховному Суду (так після набуття чинності змін до закону називається касаційна інстанція), а Верховному Суду України, а також не підтвердила повноважень представляти інтереси Зайцевої та не долучила копії оскаржуваних рішень.
"Крім того, касаційна скарга адвокатки не містить жодного правового обґрунтування заявлених вимог у частині вирішення цивільного позову та посилань на конкретні порушення закону, допущені судами в цій частині", — йдеться в ухвалі.
Суд дав захисту 15 днів на усунення недоліків.
Як писав OBOZREVATEL:
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