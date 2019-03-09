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"Закрийте вікна!" Весна підготувала українцям погодний сюрприз

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В Україні синоптики оголосили штормове попередження на 10 березня.

У всіх регіонах країни очікується сильний вітер, повідомила прес-служба Укргідрометцентру.

"У західних областях протягом доби 10 березня – пориви вітру 25-28 м/с, на решті території вдень – 15-20 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий)", – йдеться у повідомленні.

"Закрийте вікна!" Весна підготувала українцям погодний сюрприз

Український гідрометеорологічний центр

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Тепло піде, заллє дощами: в Україні різко погіршиться погода

У той же час прес-служба Київської міської адміністрації попросила жителів столиці, де очікується вітер до 20 метрів на секунду, дотримуватися заходів безпеки.

Штормове попередження

Штормове попередження

Gismeteo

Зокрема, рекомендується:

всі вікна будинків щільно закрити, з балконів і лоджій прибрати предмети, які можуть випасти;

– на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, а також ліній електропередачі;

уникати знаходження поблизу великих дерев, не залишати поруч автотранспорт;

У разі падання дерев або гілок, при травмуванні слід повідомити екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весна в Україні буде теплою, проте здивує перепадами температури.

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Тема
Погода у Львові
Місце
Україна
Теги
погодаУкргідрометцентр
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