Захворюваність на COVID-19 падає, але смертність росте: медикиня пояснила причину

Тетяна Гайжевська Суспільство 19:30, 14.12.2020 Оновлено: 20:30, 14.12.2020

В Україні статистика показує зниження кількості захворювань на коронавірус, але смертність від хвороби зростає через відстрочений в часі ефект.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловила лікарка-імунологиня Алла Волоха. "Достатньо велика кількість тяжких хворих знаходиться в лікарняних закладах. Оскільки захворювання протікає досить довго, це, напевне, відголоски попереднього підйому захворюваності", – пояснила вона.

"Люди можуть бути госпіталізовані 3-4 тижні, і не завжди після цього вони можуть одужати", – додала лікарка.

Вона перерахувала додаткові чинники, що могли призвести до збільшення смертності від COVID-19. Це, зокрема:

  • велике навантаження на медичну систему

  • пізні звернення хворих за медичною допомогою

"Я думаю, що тут відіграють роль багато чинників", – підсумувала медикиня.

Як писав OBOZREVATEL:

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