Захворюваність на COVID-19 падає, але смертність росте: медикиня пояснила причину
В Україні статистика показує зниження кількості захворювань на коронавірус, але смертність від хвороби зростає через відстрочений в часі ефект.
Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловила лікарка-імунологиня Алла Волоха. "Достатньо велика кількість тяжких хворих знаходиться в лікарняних закладах. Оскільки захворювання протікає досить довго, це, напевне, відголоски попереднього підйому захворюваності", – пояснила вона.
"Люди можуть бути госпіталізовані 3-4 тижні, і не завжди після цього вони можуть одужати", – додала лікарка.
Вона перерахувала додаткові чинники, що могли призвести до збільшення смертності від COVID-19. Це, зокрема:
велике навантаження на медичну систему
пізні звернення хворих за медичною допомогою
"Я думаю, що тут відіграють роль багато чинників", – підсумувала медикиня.
Як писав OBOZREVATEL:
Станом на 10 грудня в Україні було зареєстровано найвищий показник смертності від коронавірусу, починаючи з березня.
За інформацією очільника МОЗ Максима Степанова, станом на ранок 14 грудня в Україні спостерігалося суттєве зниження кількості нових випадків заражень на коронавірус.
Міністр також повідомив про те, що останнім часом хворі з явними ознаками COVID-19 часто не звертаються для проведення тестування.