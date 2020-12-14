Захворюваність на COVID-19 падає, але смертність росте: медикиня пояснила причину

В Україні статистика показує зниження кількості захворювань на коронавірус, але смертність від хвороби зростає через відстрочений в часі ефект.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловила лікарка-імунологиня Алла Волоха. "Достатньо велика кількість тяжких хворих знаходиться в лікарняних закладах. Оскільки захворювання протікає досить довго, це, напевне, відголоски попереднього підйому захворюваності", – пояснила вона.

"Люди можуть бути госпіталізовані 3-4 тижні, і не завжди після цього вони можуть одужати", – додала лікарка.

Вона перерахувала додаткові чинники, що могли призвести до збільшення смертності від COVID-19. Це, зокрема:

велике навантаження на медичну систему

пізні звернення хворих за медичною допомогою

"Я думаю, що тут відіграють роль багато чинників", – підсумувала медикиня.

Як писав OBOZREVATEL: