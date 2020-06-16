Захворюваність на COVID-19 в Україні зростає через недотримання карантину – МОЗ

Захворюваність на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зростає через недотримання громадянами карантинних обмежень та рекомендацій.

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А саме нехтування користування антисептиками, масками, недотримання соціальної дистанції, зокрема під час проведення свят. Про це під час брифінгу 16 червня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що зростання кількості підтверджених випадків почалося минулого тижня, коли Україна почала ставити антирекорди щодо COVID-19.

"Ми пов'язуємо це з тим, що всі ми переплутали пом'якшення карантинних заходів із повним скасуванням усіх обмежень, які існують в країні", – зазначив міністр.

За словами Степанова, щоб знизити ризик інфікування та зменшити кількість захворювань, необхідно дотримуватися рекомендацій і обмежень МОЗ.

Раніше OBOZREVATEL писав, що станом на ранок вівторка, 16 червня, в Україні офіційно підтверджено 32 476 випадків коронавірусної інфекції. З них 666 були виявлені за минулу добу.