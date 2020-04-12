Захворіло вже 2777 людей: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 12 квітня

Станом на ранок неділі, 12 квітня, в Україні офіційно підтвердили 2777 випадків зараження коронавірусом.

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Тільки за останню добу на COVID-19 захворіли на 266 людей. Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров’я на сторінці у Facebook, подробиці ж на щоденному брифінгу розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 83 людини, із них 40 чоловіків та 43 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85,5%). Водночас 89 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. – 174 випадки (8 одужали);

Волинська обл. – 71 випадок (2 одужали);

Дніпропетровська обл. – 58 випадків (5 одужали);

Донецька обл. – 11 випадків (1 одужав);

Житомирська обл. – 74 випадки;

Закарпатська обл. – 82 випадки (3 одужали);

Запорізька обл. – 83 випадки (10 одужали);

Івано-Франківська область – 291 випадок (12 одужали);

м. Київ – 416 випадків;

Київська обл. – 159 випадків (9 одужали);

Кіровоградська обл. – 118 випадків;

Львівська обл. – 111 випадків (6 одужали);

Луганська обл. – 3 випадки;

Миколаївська обл. – 2 випадки;

Одеська обл. – 63 випадки;

Полтавська обл. – 25 випадків;

Рівненська обл. – 119 випадків (3 одужали);

Сумська обл. – 73 випадки (2 одужали);

Тернопільська обл. – 243 випадки (3 одужали);

Харківська обл. – 11 випадків;

Херсонська обл. – 31 випадок;

Хмельницька обл. – 19 випадків (3 одужали);

Черкаська обл. – 99 випадків (1 одужав);

Чернівецька обл. – 432 випадки (21 одужав);

Чернігівська обл. – 9 випадків.

"Протягом 11 квітня отримано 266 повідомлень про нові підтверджені випадки за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабцентрів. Усього в Україні досліджено 30 314 зразків методом ПЛР (лабораторна діагностика)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на амбулаторному лікуванні нині перебувають 1504 людини, крім цього, до апаратів штучної вентиляції легень підключені 9 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1100 осіб, із них 48 дітей.

За словами Віктора Ляшка, за останню добу в Україні від коронавірусу померло десять людей. Так, коефіцієнт летальності від COVID-19 на сьогодні становить 3%.

"Одужало 89 осіб, зокрема семеро медпрацівників. У нас показних одужання вже другий день поспіль перевищує кількість людей, які померли від коронавірусної хвороби", – сказав він, підкресливши, що нині вірус поширився вже в кожній області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 квітня у Миколаївській області, яка досі залишалася єдиною в Україні без коронавірусу, були зафіксовані перші два випадки COVID-19 – захворіли двоє жителів Миколаївського району, які повернулися з Польщі.

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