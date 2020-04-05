Нардеп Скороход заявила про новий позитивний тест на COVID-19

Хвора на коронавірус екснардепка фракції "Слуга народу" Анна Скороход здала ще один позитивний тест, але при цьому не відчуває проблем зі здоров'ям.
Про це вона повідомила в своєму Telegram-каналі ввечері в неділю, 5 аепрля.
"Зробила повторний тест. Позитивний, хоча відчуваю себе нормально, якось так", – розповіла Скороход.
Нардеп Скороход заявила про позитивний тест на COVID-19
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Раніше вона розповіла про свої симптоми і зізналася, що температура може бути не обов'язково високою.
"У мене постійно була 37,5, до 38,5 піднімалася тільки пару раз увечері", – зазначила нардеп.
За її словами, відчувається сильна ломота в тілі, особливо під вечір, а також сильний головний біль "до сліз".
"Основне в моєму випадку – втрата нюху, сухість і першіння в горлі", – додала Скороход.
Анна Скороход
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ганна Скороход повідомила про поліпшення стану здоров'я. Однак вона досі не знає, від кого заразилася.
Раніше стало відомо, що COVID-19 захворів ще один депутат від "Слуги народу" Володимир Ватрас. Він знаходиться на лікуванні в лікарні на рідній Хмельниччині.
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