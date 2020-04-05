Нардеп Скороход заявила про новий позитивний тест на COVID-19

Хвора на коронавірус екснардепка фракції "Слуга народу" Анна Скороход здала ще один позитивний тест, але при цьому не відчуває проблем зі здоров'ям.

Про це вона повідомила в своєму Telegram-каналі ввечері в неділю, 5 аепрля.

"Зробила повторний тест. Позитивний, хоча відчуваю себе нормально, якось так", – розповіла Скороход.

Нардеп Скороход заявила про позитивний тест на COVID-19 Скріншот

Раніше вона розповіла про свої симптоми і зізналася, що температура може бути не обов'язково високою.

"У мене постійно була 37,5, до 38,5 піднімалася тільки пару раз увечері", – зазначила нардеп.

За її словами, відчувається сильна ломота в тілі, особливо під вечір, а також сильний головний біль "до сліз".

"Основне в моєму випадку – втрата нюху, сухість і першіння в горлі", – додала Скороход.

Анна Скороход

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ганна Скороход повідомила про поліпшення стану здоров'я. Однак вона досі не знає, від кого заразилася.

Раніше стало відомо, що COVID-19 захворів ще один депутат від "Слуги народу" Володимир Ватрас. Він знаходиться на лікуванні в лікарні на рідній Хмельниччині.

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