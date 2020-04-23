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23 квітня • оновлено в 15:11
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Захворіє 88%: лікар пояснив, що робити якщо COVID-19 проник у сім'ю

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У разі зараження COVID-19 одного з членів сім'ї, то в 88% випадків хворіють всі члени сім'ї за умови проживання в одній квартирі або будинку.

Про це в Facebook повідомив директор Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Євген Черенок.

"Підтвердження моїх слів буде випадок в місті Вишневе Київської області, коли в гуртожитку захворіло близько 30 осіб", – додав він.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

Черенокпояснив, якщо у одного з членів сім'ї діагностували коронавірус, то не потрібно викликати лікаря, щоб діагностувати COVID-19 у інших членів сім'ї. Він додав, що згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я, така ситуація підпадає під епідеміологічно пов'язаний випадок.

"У такому випадку, сміливо можна встановлювати діагноз COVID-19, оформляти екстрене повідомлення і призначати спостереження або лікування, якщо є симптоматика (легка форма). Це не стосується форм, які вимагають негайної госпіталізації", – повідомив лікар.

Після таких заходів потрібно буде через 2-3 тижнів ізоляції провести контрольний тест на вірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український лікар розповів, як боровся з COVID-19 і заразив всю сім'ю.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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