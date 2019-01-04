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Захотіли в ПЦУ: на Дніпропетровщині розгорівся скандал через УПЦ МП

4.8тЧитати матеріал російською

У Дніпропетровській області звільнили священиків, які оголосили про перехід під юрисдикцію новоствореної Православної церкви України.

Як повідомили в Дніпропетровській єпархії УПЦ МП, вигнали настоятеля і кліриків Свято-Покровського храму в селі Рубанівське Васильківського району, передає "Радіо Свобода".

Так, був підписаний наказ митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея від 3 січня, в якому йдеться, що звільнено з посад протоієрея Василя Пишного, священика Володимира Дерев'янка та священика Павла Тепіна.

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Їх звинуватили в "ухиленні в розкол, грубому порушенні присяги священнослужителя Постанови Собору єпископів УПЦ від 13 листопада 2018 року і рішень Священного Синоду УПЦ від 13 листопада і 7 грудня 2018". Більш того, священиків позбавили права причастя.

На момент написання матеріалу сайт Дніпропетровської єпархії УПЦ МП не працював, тому у користувачів не було можливості ознайомитися з документом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня стало відомо, що віряни Свято-Покровського храму в селі Рубанівське проголосували після служби за перехід під юрисдикцію ПЦУ.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
Теги
ТомосУПЦ МП
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ай ай ай, ватоправославные. Нехорошо. Научат уму разуму. Все вернется
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rercjd Micha
rercjd Micha
Попы из МП выгнали троих *своих*.. В чём проблема у ОБОЗа? Теперь в ПЦУ станет на троих больше! Какие проблемы?
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Агония?
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