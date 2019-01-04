Захотіли в ПЦУ: на Дніпропетровщині розгорівся скандал через УПЦ МП

У Дніпропетровській області звільнили священиків, які оголосили про перехід під юрисдикцію новоствореної Православної церкви України.

Як повідомили в Дніпропетровській єпархії УПЦ МП, вигнали настоятеля і кліриків Свято-Покровського храму в селі Рубанівське Васильківського району, передає "Радіо Свобода".

Так, був підписаний наказ митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея від 3 січня, в якому йдеться, що звільнено з посад протоієрея Василя Пишного, священика Володимира Дерев'янка та священика Павла Тепіна.

Їх звинуватили в "ухиленні в розкол, грубому порушенні присяги священнослужителя Постанови Собору єпископів УПЦ від 13 листопада 2018 року і рішень Священного Синоду УПЦ від 13 листопада і 7 грудня 2018". Більш того, священиків позбавили права причастя.

На момент написання матеріалу сайт Дніпропетровської єпархії УПЦ МП не працював, тому у користувачів не було можливості ознайомитися з документом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня стало відомо, що віряни Свято-Покровського храму в селі Рубанівське проголосували після служби за перехід під юрисдикцію ПЦУ.