Завжди трималися разом і захоплювалися ведичними практиками: що відомо про родину, яка загинула у страшній ДТП в Києві

У страшній ДТП на Старообухівській трасі 12 липня загинула майже вся сім'я Цурканових. Живим залишився тільки старший син, 14-річний Святослав. Його стан стабільно важкий. Сім'я захоплювалася ведичними практиками, часто бувала в сімейних таборах і багато часу приділяла дітям.

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Знайомі запідозрили біду

Загиблі Надія і Олексій Цурканови багато часу приділяли своїм дітям – 10-річному Володимиру (загинув), 3-річній Владі (загинула) і 14-річному Святославу (вижив). Вони дуже цінували сімейні традиції і в останні роки стали послідовниками слов'янських традицій. Як виявилося, вони входили в духовний центр "ВелеСвіт".

Сім'я Цурканових. Вижив тільки Святослав (крайній праворуч) Facebook Велемира Бабича

Як повідомив на своїй сторінці лідер цього центру Велемир Бабич, про смерть сім'ї вони дізналися зі ЗМІ. Спочатку прізвища загиблих ніде не було, але марка машини Hundai Tucson наштовхнула на думку, що це можуть бути Надія і Олексій Цурканови з дітьми.

Спочатку помилково називали, що загинула дівчинка 8 років, хоча доньці Цурканових Ладі не було ще й 4 років. "Ні Надя, ні Олексій слухавки не взяли. Я почав задавати пошук в інтернеті, може, де вказали прізвище загиблої сім'ї. Знайшов статтю, де було вказано прізвище брата загиблого – Цурканов. Тут ми зрозуміли, що наші побоювання справдилися. Наші хороші друзі, чудова сім'я, з якими провели багато спільного часу в наших сімейних таборах, хлопчаки були в багатьох наших дитячих таборах. Ви залишитеся в нашому серці і пам'яті, як на цій фотографії, зробленій у сімейному таборі в Буші в 2018 році. Сварга вам пречиста, дорогі наші друзі", – написав Бабич.

Олексій із сином зліва Facebook Сімейний табір "ВелеСвіт"

Домашні пологи й любов до дітей

Олексій та Надія разом із дітьми кілька разів відпочивали в таборах ВелеСвіту в Карпатах. На фото з відпочинку видно, що сім'ї дуже подобалося спілкування з іншими сім'ями з цього табору. Надія вишивала, танцювала, грала у волейбол. У своєму відгуку вона дякувала всім за щире спілкування.

Надія Цурканова. Facebook Надії Цурканової

Учасниця табору розповіла нам, що в одному з таборів Надія і Олексій готувалися до домашніх пологів своєї дочки Лади. "Хлопці хотіли дати багато любові своїй доні вдома. Тому в них були домашні пологи. Сам Льоша дуже дбав про свою сім'ю, про дружину й дітей. Вони завжди трималися разом. Те, що вони їздили в ці табори, – це не захоплення, вони знайшли свій духовний шлях. Ми будемо пам'ятати про них завжди, вони були чудовою парою – і як люди, і як батьки. Коли такі люди йдуть, хочеться плакати", – згадує знайома родини.

Ще одна учасниця табору розповіла, що родина Цурканових кілька років поспіль приїжджала в Карпати.

У таборі в Карпатах. Олексій (третій праворуч у другому ряду), перед ним Надія з донькою на руках і два сини Facebook Сімейний табір "ВелеСвіт"

"Я звернула увагу, що тато дуже вміло спілкувався зі своїми синами, завжди допомагав дружині з донькою. І це було щиро, а не на публіку. Пам'ятаю, коли їхня маленька донька тільки починала розмовляти, вона дуже голосно щебетала на майстер-класах. Її було чутно голосніше за всіх. Але батьки з таким терпінням на це реагували. Я подумала, треба ж, яка щаслива дитина, батьки не сварять її, не зупиняють, а дають можливість рости і сміливо розвиватися", – розповідає знайома родини.

Вона згадує, що Надя навчила її, як правильно відпирати плями від ягід із дитячого одягу: "Вона показала, що потрібно одяг просто покласти під проточну воду. Без порошку і хімії все відходить".

Олексій Цурканов (праворуч) і сини (в центрі) Facebook Сімейний табір ВелеСвіт

Знайомий сім'ї розповідає, що Цурканови давно вели здоровий спосіб життя – займалися спортом, їздили на велосипедах, грали в теніс, дуже любили подорожувати. Вся сім'я була вегетаріанцями.

"Вони любили вигадувати різні історії і потім втілювали їх у Лего. Олексій був чудовим батьком, він ніколи не підвищував голос на дітей. Завжди був дуже розумним у своїх висловлюваннях. Їхня молодша донька, Ладушка, була квіточкою, всі її любили. Досі не вірю, що їх немає", – розповів нам знайомий сім'ї.

Торгував комп'ютерами й будматеріалами

Олексій Цурканов був засновником кількох компаній. Одна з них займалася збиранням і продажем комп'ютерів, також програмним забезпеченням. Крім цього, його компанія торгувала деревиною та будівельними матеріалами.

Раніше Надія була оформлена як підприємець, однак справу свою закрила, ймовірно, сім'я займала весь її час.

Олексій із братом Ігорем виросли в Києві на Оболоні. Там досі живуть їхні дуже літні батьки. Сусіди були шоковані новиною про загибель сім'ї.

На місці трагедії на Столичному шосе ДТП kiev.ua

"Їхні батьки дуже літні, батько після інсульту. Раніше Олексій та Ігор разом із ними жили тут, потім роз'їхалися. Але Олексія ми часто тут бачили, він приїжджав провідувати тата й маму, допомагав їм весь час. Зараз батьки на дачі, їх давно не видно у дворі", – розповіла одна з сусідок.

У квартирі на Солом'янці, де прописаний Олексій, його не пам'ятають. "Тут однокімнатна квартира, вона здається. А ось господаря ми давно не бачили", – розповіла жінка, яка живе по сусідству.

Брат Олексія, Ігор, зараз займається похороном рідних людей. Він шукає можливість поховати їх усіх разом на Південному кладовищі і просить про допомогу. Оскільки тут є проблеми.