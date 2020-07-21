Захоплення заручників у Луцьку: карантин нам ще буде довго виходити боком

Богдан Петренко Суспільство 11:54, 21.07.2020 Оновлено: 11:55, 21.07.2020

Захоплення заручників у Луцьку. Схоже, що карантин нам ще буде довго виходити боком. На жаль, і економічні, і психологічні наслідки обмежень будуть стимулювати подібне насилля.

І якщо не буде каналізації невдоволення в якомусь напрямку, то воно спрямовуватиметься на побутовий рівень або на абстрактне невдоволення владою, від якого страждатимуть такі ж прості українці.

Симптоматично зараз - не допустити ніякої глорифікації чи романтизації злочину. Які б мотиви не були у злочину(а насилля завжди виправдане для того, хто його здійснює), яке б минуле у нього не було у злочинця - він все одно лишається злочинцем.

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