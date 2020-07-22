Захоплення заручників у Луцьку: Геращенко пояснив, як Зеленського вмовили зняти відео
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що президент Володимир Зеленський вчинив правильно, виконавши вимогу луцького терориста Максима Кривоша й записавши відео із закликом дивитися фільм "Земляни".
Таку думку він висловив в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає ТСН. Він висловив припущення, що інші дії могли призвести до неконтрольованої агресії терориста.
"Зараз іде багато дискусій, чи треба було президенту йти на його умови й розміщувати відеозвернення. Я можу сказати, що президент зробив усе правильно. Найдорожче, що у нас є, – це життя людей. Інші дії могли призвести до неконтрольованої агресії терориста", – сказав Геращенко.
За його словами, фахівці склали психологічний портрет терориста з псевдонімом Максим Плохий, а тому від нього можна було чекати чого завгодно. Крім того, він мав із собою зброю і навіть демонстрував її, стріляючи з вікон.
"Він мало не вбив нашого першого заступника начальника поліції Євгена Коваля. Тому ризикувати не можна було. Президент, зробивши таку заяву, виконав умови, щоби терорист здався", – підкреслив заступник міністра внутрішніх справ.
Зазначимо, що Кривош вистрілив із вікна автобуса, коли Коваль підійшов до нього для того, щоб передати людям воду. Куля проскочила в 15 см від нього.
Нагадаємо, що терорист, який 12 годин утримував людей в автобусі, вимагав, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту і церков України записали й виклали в мережі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. Президент повинен був у відеозверненні сказати: "Фільм "Земляни" 2005 року, дивитися всім". OBOZREVATEL розповідав, про що цей фільм і чому терорист змушував дивитися саме його.
Як писав OBOZREVATEL:
Уранці 21 липня в центрі Луцька чоловік узяв у заручники 20 пасажирів автобуса та погрожував підірвати його. Невідомий назвався Максимом Плохим.
Пізніше з'ясувалося, що справжнє ім'я луцького терориста – Кривош Максим Степанович.
Згідно з книгою "Філософія злочинця. Апологія свободи. Антисистема", яка нібито є автобіографічною, Кривош потрапив до в'язниці у 18 років.
OBOZREVATEL дізнався подробиці з життя терориста.
Також було опубліковано вимоги терориста. У Міністерстві внутрішніх справ назвали їх досить сумбурними і "філософськими".
Президент Володимир Зеленський прокоментував захоплення заручників і заявив, що справа є під його особистим контролем.
Біля автобуса час від часу було чути постріли, а також прогримів вибух – Максим Плохой намагався збити безпілотник правоохоронців.
Пізніше чоловік повідомив, що в салоні є поранений.
Президент України Володимир Зеленський виконав вимоги Максима Плохого, який захопив автобус у Луцьку. Глава країни на своїй сторінці у Facebook опублікував відео про фільм, як того хотів злочинець.
Близько 21:40 із захопленого терористом автобуса в Луцьку випустили заручників. Перед цим до нього під'їхав бронетранспортер, у салон увійшли медики та спецназівці.