Захоплення заручників у Луцьку: Геращенко пояснив, як Зеленського вмовили зняти відео

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що президент Володимир Зеленський вчинив правильно, виконавши вимогу луцького терориста Максима Кривоша й записавши відео із закликом дивитися фільм "Земляни".

Таку думку він висловив в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає ТСН. Він висловив припущення, що інші дії могли призвести до неконтрольованої агресії терориста.

"Зараз іде багато дискусій, чи треба було президенту йти на його умови й розміщувати відеозвернення. Я можу сказати, що президент зробив усе правильно. Найдорожче, що у нас є, – це життя людей. Інші дії могли призвести до неконтрольованої агресії терориста", – сказав Геращенко.

За його словами, фахівці склали психологічний портрет терориста з псевдонімом Максим Плохий, а тому від нього можна було чекати чого завгодно. Крім того, він мав із собою зброю і навіть демонстрував її, стріляючи з вікон.

"Він мало не вбив нашого першого заступника начальника поліції Євгена Коваля. Тому ризикувати не можна було. Президент, зробивши таку заяву, виконав умови, щоби терорист здався", – підкреслив заступник міністра внутрішніх справ.

Зазначимо, що Кривош вистрілив із вікна автобуса, коли Коваль підійшов до нього для того, щоб передати людям воду. Куля проскочила в 15 см від нього.

Нагадаємо, що терорист, який 12 годин утримував людей в автобусі, вимагав, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту і церков України записали й виклали в мережі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. Президент повинен був у відеозверненні сказати: "Фільм "Земляни" 2005 року, дивитися всім". OBOZREVATEL розповідав, про що цей фільм і чому терорист змушував дивитися саме його.

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